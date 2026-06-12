Les abdominaux d’Ana de Armas font réagir sur les réseaux sociaux

L’actrice cubano-espagnole Ana de Armas continue d’imposer son image sur les réseaux sociaux. Pour son dernier post Instagram, celle qui est la révélation internationale de la saga James Bond et star du récent film « Ballerina », a partagé une série de clichés pris dans un cadre de carte postale. Et c’est, sans surprise, son look décontracté qui a immédiatement fait réagir ses fans.

Un selfie au cœur de la nature

Sur les images, Ana de Armas pose à proximité d’un lac, encadré par des montagnes verdoyantes. L’ambiance est celle d’une journée parfaite de retraite estivale : une gourde d’eau posée à côté, un iPad allumé, et une paire d’écouteurs blancs filaires qui pendent négligemment. Tout, dans la mise en scène, joue à fond la carte du moment volé, du quotidien « off-duty » soigneusement choisi.

C’est précisément ce contraste entre la grandeur du décor et la simplicité de l’apparition qui rend le post particulièrement réussi. Loin des tapis rouges ou des séances photos sophistiquées, Ana de Armas se montre ici dans une version plus intime et plus humaine – un format que ses abonnés saluent à chaque fois.

Un look off-duty signé brassière et jogging

Côté tenue, Ana de Armas a opté pour une silhouette résolument décontractée. Elle porte un haut court noir, qui ressemble à une brassière sport à côtes apparentes, dotée de bretelles épaisses dont l’une glisse légèrement sur l’épaule. La coupe, particulièrement courte, laisse apparaître l’ensemble du ventre et de la taille – un effet immédiat qui a immédiatement attiré tous les regards.

Pour accompagner ce haut, Ana de Armas a misé sur un pantalon de jogging gris clair, ample et tombant, qui rompt totalement la rigueur de la partie supérieure. Côté coiffure, ses cheveux bruns sont détachés, tombant en désordre sur ses épaules. Aucun maquillage marquant, juste un teint naturel.

Abdominaux : entre admiration et fascination

Ce sont ses abdominaux qui ont concentré tous les commentaires. « Tracy Anderson abs ! », lance une internaute en référence à la méthode de fitness américaine populaire chez les stars hollywoodiennes. D’autres fans saluent simplement la condition physique de l’actrice. Au-delà de l’admiration, ces clichés interrogent toutefois – comme à chaque fois – le rapport aux corps de stars sur les réseaux sociaux. Si l’actrice affiche pleinement son physique, plusieurs spécialistes rappellent régulièrement que ce type d’images peut nourrir, malgré elles, des standards corporels difficiles à atteindre pour la plupart des utilisatrices.

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Une période chargée pour l’actrice

Cette publication arrive à un moment particulier de la carrière d’Ana de Armas. Au sortir de la promotion de « Ballerina », elle enchaîne plusieurs projets, dont les très attendus « Eden » et « Sweat ». De quoi expliquer ces moments de respiration au bord d’un lac – d’autant plus précieux dans un agenda de star international.

Avec ce post Instagram, Ana de Armas signe ainsi une apparition particulièrement commentée. Elle confirme son statut de figure incontournable du cinéma américain – sur les plateaux comme sur les réseaux sociaux.