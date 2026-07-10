Cette chanteuse « curvy » fait sensation avec une tenue de plage vintage

L’auteure-compositrice-interprète américaine d’origine albano-macédonienne Bebe Rexha a partagé sur Instagram une série de clichés pris à Majorque, dans une tenue de plage léopard à l’esprit rétro qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Un deux-pièces de plage léopard à l’esprit rétro

C’est sur l’île espagnole de Majorque que Bebe Rexha a publié un carrousel d’images sur son compte Instagram, dans lesquelles elle pose sur le pont d’un bateau rouge en pleine journée. L’élément central de ses photos est sans conteste sa tenue de plage. Bebe Rexha y porte un ensemble léopard dans une coupe résolument vintage.

Le haut, dans une silhouette triangle classique, est bordé de rose pâle et soutenu par de fines bretelles assorties. Le bas, doté de liens à nouer sur les côtés, prolonge l’harmonie de couleurs. L’imprimé animalier, associé aux touches roses, évoque les pin-ups d’antan et les tenues de plage des années 1950. Une démarche stylistique qui rappelle l’attachement de Bebe Rexha aux références mode marquantes.

Une casquette « Dirty Blonde » signature

Le détail qui retient particulièrement l’attention est la casquette portée par la chanteuse. Bebe Rexha arbore en effet une casquette trucker noire à l’effigie de son nouvel album, Dirty Blonde, avec une inscription en lettres roses et une finition strass particulièrement éclatante. Une démarche d’auto-promotion intelligemment intégrée à un look estival : la casquette devient à la fois un accessoire mode et une référence directe à son actualité musicale.

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Une chanteuse qui accepte pleinement sa silhouette

Au-delà du look, cette publication s’inscrit dans une démarche plus globale de Bebe Rexha : afficher publiquement et avec joie sa silhouette, dans une industrie où les silhouettes curvy et plus size ont longtemps été marginalisées. La chanteuse est devenue, ces dernières années, l’une des figures les plus actives de la prise de parole sur les représentations corporelles dans la pop. En partageant des images d’elle en tenue de plage sans complexe, Bebe Rexha participe à la diversification des canons mode et beauté du moment.

Une vague de réactions enthousiastes

La série de clichés a déclenché une avalanche de commentaires admiratifs sur Instagram. « Le soleil espagnol te va à ravir ! », s’est notamment exclamée une internaute. « La casquette Dirty Blonde, j’adore ! J’ai trop hâte d’avoir la mienne », a écrit une autre fan. Une troisième a même lancé un mot d’ordre estival : « DBS = Dirty Blonde Summer activé », transformant l’album de Bebe Rexha en véritable mot de passe de la saison. Une démonstration de l’attachement profond de sa communauté.

Avec son deux-pièces léopard à l’esprit rétro, sa casquette à l’effigie de son album et son beauty look ensoleillé, Bebe Rexha signe ainsi une série de clichés parfaitement maîtrisée. Elle confirme une nouvelle fois son sens du style et sa capacité à transformer un simple moment de vacances en publication virale.