Ines de Ramon adopte la dentelle blanche, aux côtés de son compagnon Brad Pitt

Léa Michel
@inesdrmn / Instagram

La Directrice d’Anita Ko Jewelry, marque de bijoux haut de gamme, Ines de Ramon confirme une fois encore son sens aigu du styling. Aperçue dernièrement dans les tribunes de Roland-Garros, aux côtés de son compagnon Brad Pitt, elle a brillé dans un haut en dentelle qui collait parfaitement à l’esprit léger de cette fin de tournoi parisien.

Un top en dentelle blanc à l’esprit estival

Sur les clichés qui circulent depuis, Ines de Ramon apparaît dans un haut blanc d’apparence aérienne, travaillé dans une dentelle florale particulièrement délicate. La pièce, sans manches, mêle des panneaux de dentelle aux motifs floraux à des sections de tissu plus fluide, créant un effet de mouvement aussi élégant que romantique.

Au centre, un petit détail « keyhole » apporte une touche éditoriale subtile. Cette superposition de matières et de finesse de finitions donne au vêtement une dimension presque couture – bien que parfaitement adaptée à la décontraction d’une journée de tennis sous le soleil parisien. Une démonstration de ce que la dentelle peut apporter à un look estival.

Une signature stylistique discrète

Côté accessoires, Ines de Ramon a misé sur la cohérence et la sobriété. Un sac couleur crème aux lignes épurées, une paire de lunettes teintées oversize apportant une touche moderne, ainsi qu’une coiffure simple et naturelle viennent subtilement compléter l’ensemble, renforçant une allure élégante et maîtrisée.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Roland-Garros (@rolandgarros)

Roland-Garros, terrain de mode comme de tennis

Comme chaque année, le tournoi de Roland-Garros 2026 est devenu un véritable événement mode parallèle. Tapis rouges officieux dans les tribunes, défilé de looks soigneusement pensés, complicités amoureuses entre célébrités : la quinzaine s’est largement émancipée de son seul univers sportif. La présence d’Ines de Ramon et Brad Pitt s’inscrit, en cela, dans une tradition désormais bien établie. Un couple parfaitement coordonné, fidèle à l’image discrète qu’il cultive depuis ses débuts.

Avec cette apparition à Roland-Garros 2026, Ines de Ramon confirme ainsi qu’elle compte parmi les silhouettes les plus précises du moment. Une nouvelle preuve que, dans la mode, savoir choisir une pièce dite délicate peut suffire à faire toute la différence.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Les abdominaux d’Ana de Armas font réagir sur les réseaux sociaux

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Les abdominaux d’Ana de Armas font réagir sur les réseaux sociaux

L'actrice cubano-espagnole Ana de Armas continue d'imposer son image sur les réseaux sociaux. Pour son dernier post Instagram,...

Au bord de l’eau, l’actrice Gal Gadot signe une apparition solaire

Sur une nouvelle photo publiée sur Instagram, l'actrice, productrice et mannequin israélienne Gal Gadot se montre au bord...

À Monaco, Kim Kardashian devient malgré elle la cible d’une blague inattendue

Kim Kardashian s'est retrouvée, bien malgré elle, au cœur d'une plaisanterie devenue virale dans le monde de la...

Avant la Coupe du monde, le look de Rihanna pourrait relancer une tendance

À chaque apparition, Rihanna transforme le moindre trottoir en podium improvisé. Début juin, à New York, la chanteuse...

Rihanna surprend avec une transformation capillaire inspirée des années 1960

La chanteuse et femme d'affaires barbadienne Rihanna n'a jamais cessé de réinventer son image. Elle a dernièrement présenté...

Dans un deux-pièces bleu/vert, Sofia Vergara confirme son goût pour les silhouettes ajustées

L'actrice, mannequin, productrice et animatrice colombo-américaine Sofia Vergara a publié un nouveau cliché sur Instagram - un simple...