Ines de Ramon adopte la dentelle blanche, aux côtés de son compagnon Brad Pitt

La Directrice d’Anita Ko Jewelry, marque de bijoux haut de gamme, Ines de Ramon confirme une fois encore son sens aigu du styling. Aperçue dernièrement dans les tribunes de Roland-Garros, aux côtés de son compagnon Brad Pitt, elle a brillé dans un haut en dentelle qui collait parfaitement à l’esprit léger de cette fin de tournoi parisien.

Un top en dentelle blanc à l’esprit estival

Sur les clichés qui circulent depuis, Ines de Ramon apparaît dans un haut blanc d’apparence aérienne, travaillé dans une dentelle florale particulièrement délicate. La pièce, sans manches, mêle des panneaux de dentelle aux motifs floraux à des sections de tissu plus fluide, créant un effet de mouvement aussi élégant que romantique.

Au centre, un petit détail « keyhole » apporte une touche éditoriale subtile. Cette superposition de matières et de finesse de finitions donne au vêtement une dimension presque couture – bien que parfaitement adaptée à la décontraction d’une journée de tennis sous le soleil parisien. Une démonstration de ce que la dentelle peut apporter à un look estival.

Une signature stylistique discrète

Côté accessoires, Ines de Ramon a misé sur la cohérence et la sobriété. Un sac couleur crème aux lignes épurées, une paire de lunettes teintées oversize apportant une touche moderne, ainsi qu’une coiffure simple et naturelle viennent subtilement compléter l’ensemble, renforçant une allure élégante et maîtrisée.

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Roland-Garros, terrain de mode comme de tennis

Comme chaque année, le tournoi de Roland-Garros 2026 est devenu un véritable événement mode parallèle. Tapis rouges officieux dans les tribunes, défilé de looks soigneusement pensés, complicités amoureuses entre célébrités : la quinzaine s’est largement émancipée de son seul univers sportif. La présence d’Ines de Ramon et Brad Pitt s’inscrit, en cela, dans une tradition désormais bien établie. Un couple parfaitement coordonné, fidèle à l’image discrète qu’il cultive depuis ses débuts.

Avec cette apparition à Roland-Garros 2026, Ines de Ramon confirme ainsi qu’elle compte parmi les silhouettes les plus précises du moment. Une nouvelle preuve que, dans la mode, savoir choisir une pièce dite délicate peut suffire à faire toute la différence.