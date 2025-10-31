« Je me fichais de rentrer dans mon jean » : Keira Knightley brise le tabou du post-partum

L’actrice britannique Keira Knightley a adopté un discours inédit sur son corps après ses grossesses et sur les difficultés psychologiques qu’elle a traversées. Dans une récente prise de parole, elle avoue ne pas avoir cherché à remettre son jean d’avant maternité, illustrant un regard libéré sur les changements post-nataux.

Keira Knightley face à la réalité du post-partum

Malgré un accouchement sans complication majeure, l’actrice a traversé une période difficile marquée par une fatigue extrême et une « chute hormonale » qui l’a plongée dans la dépression post-partum. Dans un podcast, elle évoque cette période où elle a dû ruser avec sa garde-robe en optant pour des jeans plus larges.

Ce qui surprend, c’est son honnêteté sur le contraste entre l’image publique attendue – le retour rapide à la « silhouette d’avant » – et la réalité vécue. Elle dénonce le discours qui réduit la maternité à un simple challenge esthétique : « Vous êtes de retour dans votre jean ? », alors qu’elle se sentait « sur une autre planète » après cette transformation.

Un combat contre la stigmatisation et la pression sociale

Keira révèle aussi que son combat a nécessité plusieurs années de thérapie afin de s’en sortir psychologiquement. Elle a souffert d’un vrai « choc hormonal » et d’un manque de sommeil chronique pendant 3 ans, ce qui a amplifié la complexité de son rétablissement. Parfois très directe, elle montre combien le regard sociétal sur le corps post-partum est encore déséquilibré et culpabilisant à l’égard des jeunes mères. En brisant ce tabou, elle ouvre une fenêtre nécessaire sur les vérités du post-partum, donnant une voix à celles qui ne rentrent pas dans les normes et qui, parfois, « s’en fichent » totalement.

Au-delà du corps, une nouvelle manière d’envisager la maternité

Pour Keira Knightley, ce n’est plus la taille du jean qui importe, mais la santé mentale et le bonheur retrouvé. Elle partage également son projet d’éducation numérique pour protéger ses enfants des dangers des réseaux sociaux, témoignant d’une volonté de « préserver l’équilibre familial au-delà des apparences ».

Son discours authentique contribue ainsi à modifier notre rapport à la maternité, en valorisant la bienveillance et la diversité des expériences post-accouchement.