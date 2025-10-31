« Je me fichais de rentrer dans mon jean » : Keira Knightley brise le tabou du post-partum

Fabienne Ba.
Screen film « Last Night »

L’actrice britannique Keira Knightley a adopté un discours inédit sur son corps après ses grossesses et sur les difficultés psychologiques qu’elle a traversées. Dans une récente prise de parole, elle avoue ne pas avoir cherché à remettre son jean d’avant maternité, illustrant un regard libéré sur les changements post-nataux.

Keira Knightley face à la réalité du post-partum

Malgré un accouchement sans complication majeure, l’actrice a traversé une période difficile marquée par une fatigue extrême et une « chute hormonale » qui l’a plongée dans la dépression post-partum. Dans un podcast, elle évoque cette période où elle a dû ruser avec sa garde-robe en optant pour des jeans plus larges.

Ce qui surprend, c’est son honnêteté sur le contraste entre l’image publique attendue – le retour rapide à la « silhouette d’avant » – et la réalité vécue. Elle dénonce le discours qui réduit la maternité à un simple challenge esthétique : « Vous êtes de retour dans votre jean ? », alors qu’elle se sentait « sur une autre planète » après cette transformation.

Un combat contre la stigmatisation et la pression sociale

Keira révèle aussi que son combat a nécessité plusieurs années de thérapie afin de s’en sortir psychologiquement. Elle a souffert d’un vrai « choc hormonal » et d’un manque de sommeil chronique pendant 3 ans, ce qui a amplifié la complexité de son rétablissement. Parfois très directe, elle montre combien le regard sociétal sur le corps post-partum est encore déséquilibré et culpabilisant à l’égard des jeunes mères. En brisant ce tabou, elle ouvre une fenêtre nécessaire sur les vérités du post-partum, donnant une voix à celles qui ne rentrent pas dans les normes et qui, parfois, « s’en fichent » totalement.

Au-delà du corps, une nouvelle manière d’envisager la maternité

Pour Keira Knightley, ce n’est plus la taille du jean qui importe, mais la santé mentale et le bonheur retrouvé. Elle partage également son projet d’éducation numérique pour protéger ses enfants des dangers des réseaux sociaux, témoignant d’une volonté de « préserver l’équilibre familial au-delà des apparences ».

Son discours authentique contribue ainsi à modifier notre rapport à la maternité, en valorisant la bienveillance et la diversité des expériences post-accouchement.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Ariana Grande abandonne ses cheveux blonds pour un retour très remarqué

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Ariana Grande abandonne ses cheveux blonds pour un retour très remarqué

L'auteure-compositrice-interprète américaine Ariana Grande a récemment surpris ses fans en revenant à sa couleur de cheveux d’origine :...

« Elle paraît si jeune » : à 44 ans, Jessica Alba enflamme la toile

L'actrice, mannequin et entrepreneuse américaine Jessica Alba a récemment enflammé Instagram en publiant un carrousel de photos où...

À 35 ans, Jennifer Lawrence assume la chirurgie et son corps de maman

L'actrice et productrice américaine Jennifer Lawrence, célèbre pour ses rôles dans des franchises telles que "Hunger Games", accepte...

« Divine » : la beauté de cette chanteuse coréenne fascine

Jiwoo, membre du girl group sud-coréen NMIXX, est actuellement l'une des idoles sud-coréennes les plus commentées sur les...

En robe sculptante, cette athlète affiche sa silhouette

Suni Lee, la brillante gymnaste olympique et mannequin pour Sports Illustrated Swimsuit 2025 - un des plus importants...

Anne Hathaway (42 ans) radieuse en robe rouge

L'actrice américaine Anne Hathaway a récemment ébloui le tapis rouge lors des WWD Honors 2025 à New York,...