« Une princesse » : l’actrice Chase Infiniti attire tous les regards dans une robe à volants

Léa Michel
@chaseinfiniti / Instagram

L’actrice américaine Chase Infiniti ressemblait à une véritable princesse dans une somptueuse robe indigo à volants, pour l’ouverture du festival Series Mania, à Lille, en France.

Une robe de princesse moderne

Pour fouler le tapis rouge lillois le 20 mars, l’actrice a choisi une création bleu indigo profond, entièrement imaginée sur mesure par Louis Vuitton. La robe, en satin luxueux, se distinguait par une encolure volantée très romantique, un buste plissé en plusieurs étages et surtout une jupe volumineuse façon paniers, qui s’évasait comme une robe de bal royale. Chaque mouvement a créé un effet de cascade de tissu, accentuant l’allure de princesse contemporaine. Les fans ont adoré : « une princesse », ou encore « le violet est ta couleur ».

 

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Stylisme minimal, impact maximal

Devenue toute nouvelle ambassadrice d’une maison de luxe, Chase Infiniti a laissé la robe parler d’elle‑même. Elle a accessoirisé sa tenue seulement avec un ras‑du‑cou délicat au motif de lianes, qui épousait la ligne de son cou sans voler la vedette à la robe. Ses cheveux étaient relevés en chignon élégant, rappelant la mise en beauté sophistiquée qu’elle arborait déjà aux Oscars, tandis qu’un maquillage frais venait sublimer son teint, avec une bouche rouge rosée qui répondait subtilement au bleu profond de la tenue.

Depuis son rôle révélateur de Willa dans le film oscarisé « One Battle After Another », l’actrice américaine Chase Chase Infiniti enchaîne les looks spectaculaires : après sa robe lavande en « cascade » aux Oscars, ce modèle indigo a confirmé son statut de « nouvelle reine des tapis rouges ». Sa collaboration avec la marque de luxe Louis Vuitton – de la cérémonie des Oscars au festival Series Mania – la place déjà dans la lignée des ambassadrices mode les plus en vue du moment.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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