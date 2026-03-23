« Je ne déteste pas les enfants » : accusée d’être « irrespectueuse », Chappell Roan prend la parole

Anaëlle G.
@chappellroan / Instagram

L’auteure-compositrice-interprète américaine Chappell Roan a tenu à clarifier la situation en expliquant qu’elle ne déteste ni les enfants ni ses fans et qu’elle n’était pas au courant de l’incident impliquant la fille du footballeur international italien Jorginho lors du petit‑déjeuner à l’hôtel.

Ce que reproche Jorginho

L’ex‑joueur de Chelsea et d’Arsenal a raconté que sa fille de 11 ans, grande fan de la chanteuse Chappell Roan, l’a simplement reconnue et est passée près de sa table en souriant, sans lui parler. Il affirme qu’un agent de sécurité est ensuite venu voir sa femme et sa fille sur « un ton très agressif », les accusant de « manque de respect » et de « harcèlement », au point de faire pleurer l’enfant. Jorginho a jugé cette réaction « totalement disproportionnée » et a rappelé que, sans les fans, « un artiste n’est rien ».

La réponse de Chappell Roan

Dans une vidéo, Chappell Roan s’est dit se sentir « triste pour la mère et l’enfant », tout en assurant qu’elle n’a rien vu de la scène. Elle a précisé que la personne intervenue n’était pas son propre garde du corps et qu’elle n’a demandé à personne d’aller parler à la famille. Selon elle, la mère et la fille « ne faisaient rien de mal » et il est « injuste qu’un agent ait supposé de mauvaises intentions sans raison ».

« Je ne déteste pas les enfants »

Face aux accusations d’être « irrespectueuse » par les internautes ou d’avoir un problème avec les enfants, la chanteuse s’est montrée très claire : « Je ne déteste pas les enfants, c’est insensé. Je ne déteste pas les gens qui aiment ma musique ». Elle a néanmoins présenté ses excuses à la mère et à la fillette pour le malaise créé, soulignant que personne ne mérite d’être traité ainsi simplement parce qu’il admire une célébrité.

Cette polémique survient alors que Chappell Roan s’exprime régulièrement sur les comportements de fans qu’elle juge « creepy » ou intrusifs, notamment quand certains dépassent les limites dans la vraie vie ou en ligne. L’affaire Jorginho-Chappell Roan relance finalement le débat : comment protéger la vie privée des artistes sans punir de simples fans, surtout lorsqu’il s’agit d’un enfant timide qui se contente de regarder de loin ?

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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