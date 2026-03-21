« J’ai changé de mode de vie » : cette célébrité britannique de 60 ans pose fièrement et évoque la ménopause

Lors de son anniversaire, la chroniqueuse, militante et femme d’affaires anglaise Meg Mathews a attiré l’attention en partageant une réflexion sur la ménopause. À travers son témoignage, elle met en lumière un sujet encore trop souvent entouré de silence.

Un cap symbolique célébré publiquement

Pour marquer ses 60 ans, Meg Mathews a organisé une soirée à The Langham Hotel à Londres, entourée de proches, dont sa fille Anaïs Gallagher. Connue pour avoir été une figure de la scène britpop et l’ex-épouse de l’auteur-compositeur-interprète britannique Noel Gallagher, elle a fait une apparition remarquée. Plusieurs personnalités étaient également présentes, dont l’actrice britannique Sadie Frost et l’humoriste et présentateur de télévision et de radio anglais Alan Carr, soulignant l’importance de cet événement à la fois festif et symbolique.

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Une parole ouverte sur la ménopause

Au-delà de cette célébration, Meg Mathews s’est distinguée ces dernières années par sa volonté de parler ouvertement de la ménopause. Dans un entretien, elle expliquait ne pas avoir compris immédiatement ce qui lui arrivait. Elle pensait initialement souffrir d’une autre pathologie, avant d’identifier les symptômes liés à cette transition hormonale. Elle a notamment évoqué un sentiment d’isolement, lié au manque d’informations disponibles à l’époque. Une expérience partagée par de nombreuses femmes, selon les experts en santé.

Mieux comprendre une étape encore taboue

Face à ces difficultés, Meg Mathews explique avoir profondément modifié son mode de vie. Elle adopte désormais une routine centrée sur le bien-être physique et mental. Installée en Cornouailles, elle privilégie également un mode de vie proche de la nature, avec des activités en plein air comme la baignade en mer. Ce rééquilibrage s’inscrit dans une démarche globale visant à mieux gérer les effets de la ménopause.

La ménopause reste un sujet peu abordé publiquement, malgré son impact sur la vie de nombreuses femmes. Les symptômes peuvent varier considérablement : troubles du sommeil, variations de l’humeur, fatigue ou encore changements physiques. En partageant son expérience, Meg Mathews contribue à rendre cette étape plus visible et à encourager une meilleure compréhension. Son témoignage met aussi en lumière l’importance de l’information et de l’accompagnement, souvent jugés insuffisants par les personnes concernées.

Meg Mathews incarne ainsi une approche affirmée du vieillissement et des transformations du corps. En partageant son expérience face à la ménopause, elle participe à faire évoluer les représentations et à encourager une parole plus libre sur la santé des femmes.