« Je n’en pouvais plus… » : les aveux bouleversants de Madonna sur ses années noires

Fabienne Ba.
Madonna s’est récemment ouverte comme jamais sur une période sombre de sa vie, marquée par une difficile séparation et un combat judiciaire pour la garde de son fils Rocco. Cette épreuve fut si lourde qu’elle a envisagé de mettre fin à ses jours, un secret bien gardé qu’elle partage désormais « pour mieux guérir », dit-elle.

Une bataille pour la garde déchirante

Après 8 ans de mariage avec Guy Ritchie, l’auteure-compositrice-interprète, danseuse, actrice, productrice de cinéma, réalisatrice et femme d’affaires américaine Madonna a dû faire face à une lutte intense et médiatisée pour la garde de leur fils unique, née en 2000. Cette guerre juridique a culminé en 2015 lorsque Rocco a choisi de rester avec son père en Angleterre, laissant Madonna dévastée et isolée à New York.

Des pensées suicidaires et un profond désespoir

La chanteuse raconte dans le podcast « On Purpose with Jay Shetty » avoir traversé un tel mal-être qu’elle a pensé « se couper les bras » et envisagé le suicide. Ce poids psychologique s’accompagnait d’une douleur comparable à celle de perdre un enfant, en référence à son propre abandon durant l’enfance.

La foi, un pilier pour la reconstruction

Malgré la tourmente, Madonna a trouvé force et espoir dans sa spiritualité, lui permettant de transformer cette épreuve en une leçon de vie. Grâce à cette quête intérieure, elle a réussi à se réconcilier avec son fils et à reconstruire un lien sain et apaisé.

Ce témoignage bouleversant rappelle ainsi que derrière la célébrité se cachent des combats humains profonds, et que la résilience peut naître même des blessures les plus douloureuses.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Hailey Bieber en nuisette satinée : le mix parfait entre dentelle et streetwear

