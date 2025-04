Hailey Bieber relance cette robe culte des 90’s

La mode a ses cycles, et certaines pièces iconiques n’ont besoin que d’une silhouette pour renaître. Lors des Fashion Trust U.S. Awards 2025 à Los Angeles, Hailey Bieber a créé la surprise en ravivant une tendance qu’on pensait oubliée : la robe bandage. Une apparition calibrée, entre clin d’œil aux années 90 et allure contemporaine, qui pourrait bien signer le grand retour de cette silhouette sculpturale sur les tapis rouges.

Un hommage stylé aux années 90

Légèrement tombée dans l’oubli au fil de la dernière décennie, la robe bandage revient aujourd’hui sur le devant de la scène mode. Hailey Bieber, fondatrice de Rhode et icône fashion de la génération Z, a troqué ses looks casual chic habituels pour une robe moulante, signée Saint Laurent. Une façon de démontrer que l’esthétique bodycon n’a rien perdu de son pouvoir d’impact.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hailey Bieber Style FANPAGE (@haileybstyle)

Une robe qui en dit long

Cette pièce aubergine, à col halter et confectionnée dans un tissu froncé au drapé sophistiqué, évoquait les silhouettes mythiques d’Hervé L. Leroux, le créateur emblématique de la robe bandage. Les découpes sur les flancs, la taille basse et la jupe semi-transparente renforçaient l’aspect iconique de la tenue, tout en adoptant une modernité subtile : couleurs sobres, accessoires discrets, mise en beauté minimaliste. Une esthétique résolument 2025.

Un choix fort et symbolique

Si cette tenue ne passe pas inaperçue, c’est aussi par la scène sur laquelle elle s’inscrit. Hailey Bieber était présente pour remettre un prix à Anthony Vaccarello, directeur artistique de Saint Laurent. Une robe hommage donc, autant à la maison qu’elle représente qu’à une époque charnière de la mode, où la féminité était assumée dans ses lignes les plus sculptées.

Un come-back déjà amorcé ?

La robe bandage n’avait jamais totalement disparu. Kim Kardashian l’avait en effet déjà remise au goût du jour dans une version blanche épurée lors des Breakthrough Prize. L’actrice Margot Robbie aussi, dans la promotion du film « Barbie », avait arboré une robe signée Hervé Léger, rayée noir et blanc. Plus récemment, la mannequin et actrice américaine Kaia Gerber rendait hommage à sa mère Cindy Crawford en revisitant la mythique robe des Oscars 1993. C’est toutefois bel et bien l’apparition de Hailey Bieber qui donne le ton de 2025.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Longtemps mise de côté au profit de tenues plus amples ou déstructurées, la robe bandage réapparaît avec une envie nouvelle de structure, de lignes affirmées, de silhouettes mises en valeur. Hailey Bieber l’a compris et pourrait bien influencer toute une génération de stylistes et d’icônes mode. À suivre sur les prochains tapis rouges…