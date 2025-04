À 42 ans, cette actrice impressionne par sa beauté sur le tapis rouge

C’est dans le cadre somptueux de la National Gallery Singapore que Cartier a organisé un gala exclusif pour dévoiler sa dernière collection de Haute Joaillerie, « Cartier Nature Sauvage ». Gemma Chan a captivé tous les regards par son élégance et sa beauté éclatante sur le tapis rouge.

Gemma Chan, incarnation du glamour contemporain

Parmi les invités de prestige, l’actrice et mannequin britannique Gemma Chan. Radieuse, elle est apparue dans une somptueuse création signée Miss Sohee, une maison qu’elle affectionne particulièrement. Son choix ? Une robe en soie duchesse rouge vif, sculptée avec des volumes raffinés : un corset cintré rehaussant la silhouette, et un jeu de plissés façon coquillage à l’arrière, évoquant à la fois force et délicatesse.

Une tenue à la symbolique forte

Le rouge, couleur emblématique de passion et de prospérité en Asie, résonnait avec justesse dans le contexte culturel singapourien. Au-delà de sa teinte, la robe était riche de détails précieux : broderies dorées représentant des graines de lotus et des papillons, cristaux Swarovski étincelants et pierres de jade finement incrustées. Chaque élément ajoutait une dimension symbolique et poétique à l’ensemble, rendant hommage à la nature et à la spiritualité asiatique.

Un succès immédiat sur les réseaux sociaux

Partagée sur Instagram, la tenue de Gemma Chan a immédiatement conquis les internautes. Les commentaires élogieux ont afflué, saluant son élégance, le choix de la couleur et la finesse des détails. Beaucoup ont exprimé leur admiration pour l’harmonie entre culture, haute couture et joaillerie, confirmant ainsi son statut d’icône de style.

Si les joyaux Cartier ont naturellement occupé le devant de la scène, la présence de Gemma Chan dans cette création couture a offert un dialogue visuel saisissant entre mode et joaillerie. Sa tenue incarnait à merveille l’essence de la collection « Cartier Nature Sauvage » : une célébration de la beauté brute, du raffinement, et de la puissance expressive de la nature.