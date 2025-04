Cette footballeuse fait fortune là où on ne l’attendait pas

Connue pour son passé sur les pelouses anglaises, la footballeuse Madelene Wright défraye aujourd’hui la chronique pour une raison bien différente : sa reconversion sur OnlyFans lui rapporte une petite fortune.

Une carrière sportive stoppée net par un scandale

En 2020, Madelene Wright évolue au sein du Charlton Athletic, en deuxième division anglaise. Sa carrière prend un virage brutal lorsque des vidéos la montrent en train d’inhaler du gaz hilarant et de boire au volant d’une voiture. Les images, relayées sur Snapchat, suscitent une vive polémique. Son club réagit rapidement en révoquant son contrat.

Une visibilité inattendue qui change tout

Ce scandale, s’il a mis fin à son parcours dans le football professionnel, a paradoxalement augmenté sa notoriété. Plutôt que de se réfugier dans l’ombre, Madelene Wright choisit de transformer cette exposition en tremplin. Elle ouvre un compte OnlyFans, plateforme payante où elle partage des contenus exclusifs avec ses abonnés.

Un pari risqué mais très lucratif

Selon le tabloïd britannique The Sun, la jeune femme gagnerait aujourd’hui près de 53 000 euros par mois grâce à son activité sur OnlyFans. Cela représente environ 630 000 euros par an, un montant qui la place parmi les footballeuses les mieux rémunérées au monde. Seules les stars espagnoles Aitana Bonmatí et Alexia Putellas, notamment grâce à leurs revenus sportifs et leurs contrats de sponsoring, la devanceraient.

Entre business et passion du ballon rond

Malgré sa nouvelle activité, Madelene Wright n’a pas totalement quitté les terrains. Elle joue aujourd’hui pour le Chesham United, en 7ème division anglaise. Loin de l’élite, mais proche de sa passion. Cette reconversion inattendue lui permet de concilier indépendance financière et plaisir de jouer.

Madelene Wright incarne une trajectoire hors-norme dans le monde du sport féminin. D’une exclusion à une réussite »entrepreneuriale », elle montre qu’il est possible de rebondir, même après un scandale. Une reconversion controversée mais payante.