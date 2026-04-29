Addison Rae pose avec un simple boa en plumes vintage et fait sensation

Un boa en plumes roses, des kitten heels – Addison Rae n’avait pas besoin de plus pour enflammer Instagram. L’auteure-compositrice-interprète, actrice et influenceuse américaine vient de signer l’un de ses posts les plus commentés, et ses fans ne parlent que de ça.

Le boa en plumes, accessoire vintage réinventé

Addison Rae a publié un carrousel de photos sur Instagram, légendé simplement de cœurs roses. Parmi les clichés du post, c’est surtout la première image qui a suscité de nombreuses réactions. On y devine la silhouette de la chanteuse derrière un jeu d’ombres, vêtue d’un simple chapeau rose et d’un boa vintage, également présent sur plusieurs autres photos de la série.

Comme souvent, il n’en fallait pas davantage pour enflammer les réseaux sociaux : dès qu’une célébrité partage une image suggérant sa silhouette, les commentaires se multiplient. Sur un autre cliché, Addison Rae apparaît en train de danser, le boa rose posé sur ses épaules, dans une ambiance vraisemblablement légère et théâtrale.

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Une artiste en pleine ascension

Addison Rae s’est produite le 11 avril 2026 à Coachella, en première partie de Justin Bieber sur la Main Stage – une étape majeure pour la chanteuse, dont le premier album, « Addison », est sorti l’été précédent. Le média Rolling Stone avait salué sa performance, tandis que les réactions des fans sur les réseaux sociaux s’étaient montrées enthousiastes. Ce post Instagram s’inscrit donc dans la continuité d’un printemps très actif, où chaque publication alimente la conversation autour d’une artiste qui construit sa présence médiatique.

Un boa, quelques plumes roses et une légende bien choisie – Addison Rae prouve ainsi une fois de plus qu’elle n’a pas besoin d’en faire beaucoup pour générer un maximum de « likes » et capter instantanément l’attention sur les réseaux sociaux.