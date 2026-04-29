À 58 ans, l’actrice Nicole Kidman fait sensation en robe dos nu avec un détail inattendu

Fabienne Ba.
@nicolekidman / Instagram

À Biarritz pour le défilé Chanel Cruise 2026-2027, l’actrice et productrice australo-américaine Nicole Kidman a prouvé qu’un look peut être deux choses à la fois : discret de face, saisissant de dos. La robe noire qu’elle portait pour l’occasion en est l’illustration parfaite.

Biarritz, décor historique pour un défilé fondateur

Le 28 avril 2026, le styliste franco-belge Matthieu Blazy présentait la collection Chanel Cruise 2026-2027 à Biarritz, sur la côte basque – là même où Gabrielle Chanel avait présenté sa toute première collection de mode en 1915, à la Villa de Larralde. Un lieu fondateur que la maison a choisi de remettre au cœur de son récit.

Pour l’occasion, la maison réunissait ses ambassadrices et muses historiques : l’actrice et productrice australo-américaine Nicole Kidman, l’actrice et productrice française Marion Cotillard, l’actrice et productrice britannique Tilda Swinton, l’actrice franco-roumaine Anamaria Vartolomei, la réalisatrice américaine Sofia Coppola, la fille de la princesse Caroline de Monaco Charlotte Casiraghi ou encore l’actrice britannique Michaela Coel.

Nicole Kidman joue sur les contrastes

Nicole Kidman est apparue dans une robe longue noire à manches longues et col montant, d’une sobriété apparente vue de face. C’est dans le dos que la robe révélait son caractère : un dos ouvert plongeant jusqu’à la taille, créant un contraste saisissant entre couverture et dévoilement. Nicole Kidman a complété le look d’un chignon, de talons et de lunettes de soleil, avec un maquillage minimaliste.

Le deuxième look d’une présence remarquée

Cette robe constituait le deuxième look de Nicole Kidman pour les défilés Chanel Cruise 2026, qui se sont tenus sur deux jours. Le premier jour, elle était apparue dans un ensemble pull col roulé et jupe crayon en cachemire taupe, dont les boutons en or jaune arborant le double C de Chanel sur l’épaule constituaient le seul signe distinctif de la maison. Deux silhouettes différentes dans l’esprit – l’une cosy, l’autre « nocturnement dramatique » – qui illustraient l’étendue de son registre stylistique.

Une muse Chanel au long cours

Nicole Kidman est ambassadrice Chanel depuis de nombreuses années, et sa fidélité à la maison ne se dément pas. Le mois précédent, elle avait assisté au dîner pré-Oscars de Chanel dans un tailleur jupe Métiers d’Art printemps 2026, ornée d’appliqués coccinelles sur le cardigan et la jupe. Le 22 avril, c’est un ensemble tweed noir, orange, blanc et rouge à veste sans col et jupe à franges qu’elle arborait pour un événement presse new-yorkais pour la série Lioness. Chanel est décidément sa seconde peau.

Une réaction unanime sur les réseaux sociaux

Les photos du photocall ont immédiatement circulé en ligne, générant une vague de commentaires élogieux sur son compte Instagram. « Vous êtes tellement élégante et classe !!! », « Époustouflante comme toujours ». Si l’apparence et le corps des femmes n’ont pas à être jugés ni commentés, ces messages bienveillants restent agréables à lire et saluent finalement le style toujours chic et raffiné de Nicole Kidman.

Une robe qui ne se révèle qu’en se retournant – c’est ainsi peut-être la meilleure métaphore du style de Nicole Kidman : une élégance qui ne se livre pas d’emblée, mais qui marque durablement les esprits quand elle se déploie.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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