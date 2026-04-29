« Une Barbie réelle » : cette athlète devenue mannequin fascine les internautes

Sur le terrain, elle est l’une des meilleures rebondeuses de l’histoire de la WNBA. Hors du terrain, elle est devenue une véritable icône de mode. La basketteuse américaine Angel Reese, surnommée la « Bayou Barbie », incarne une nouvelle génération d’athlètes qui refusent de choisir entre sport et style.

La « Bayou Barbie » devenue référence culturelle

Le surnom ne date pas d’hier. Pendant ses années collège à la Louisiana State University (États-Unis), Angel Reese était déjà connue sous le nom de « Bayou Barbie ». Ce surnom a évolué au fil de sa carrière : on l’a appelée « USA Barbie » lors de ses prestations avec l’équipe nationale américaine, « Euro Barbie » lors du NBA Berlin Game en janvier 2026, et « Chi Barbie » à Chicago. Un personnage pluriel, toujours ancré dans l’univers rose et plastique de la poupée iconique – mais avec une ambition bien réelle.

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Première athlète professionnelle à défiler pour Victoria’s Secret

En octobre 2025, Angel Reese est entrée dans l’histoire en devenant la première athlète professionnelle jamais choisie comme « Angel » de Victoria’s Secret. Elle a défilé lors du retour très attendu du Victoria’s Secret Fashion Show à New York, après six ans d’absence de la marque. Pour l’occasion, elle avait travaillé avec un coach de défilé pour parfaire sa démarche, et déclarait avant le show : « C’était destiné à moi ».

Sur le podium, Angel Reese est apparue dans deux looks roses – d’abord un ensemble fleuri avec boa, puis une combinaison de dentelle rose sous un t-shirt déchiré, terminée par des talons argentés et d’immenses ailes d’ange blanches.

Une campagne Victoria’s Secret en solo en 2026

En avril 2026, Angel Reese a franchi un palier supplémentaire en devenant la tête d’affiche d’une campagne Victoria’s Secret à part entière, dévoilée au flagship store de la marque à Midtown Manhattan. Pour l’occasion, elle portait un manteau-robe en houndstooth noir et blanc signé LaQuan Smith, à épaules structurées et décolleté en V, avec une fente haute sur la cuisse et des escarpins à bout pointu noir. Un look aux antipodes du terrain de basket – et pourtant, la même énergie.

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« Barbie Dream Fest » et la consécration symbolique

En mars 2026, Angel Reese était invitée au « Barbie Dream Fest » de Fort Lauderdale, premier événement officiel dédié entièrement à Barbie, aux côtés de la joueuse de tennis américaine Serena Williams et de figures comme l’astronaute Dr. Swati Mohan et l’escrimeur olympique Ibtihaj Muhammad. Une présence qui a consacré officiellement son statut de « Barbie réelle » – modèle de réussite multidimensionnelle pour toute une génération.

Bien plus qu’un surnom : une entrepreneuse en mouvement

Angel Reese ne se limite pas au sport et à la mode. En mars 2026, elle a lancé sa propre ligne de vêtements « Angel Couture » en collaboration avec Juicy Couture. Elle a sorti sa première chaussure signature en collaboration avec Reebok fin 2025. Elle est également co-fondatrice du club de football DC Power FC, hôte du podcast « Unapologetically », et prépare un diplôme en arts culinaires. Un empire en construction, à 23 ans seulement.

Sur le terrain, le reste n’a pas bougé

Toute cette agitation hors du terrain ne doit pas faire oublier l’essentiel : Angel Reese est la seule joueuse de l’histoire de la WNBA à avoir tourné en moyenne au moins 12 rebonds par match lors de deux saisons consécutives. En 2025, elle tournait à 14,7 points et 12,6 rebonds de moyenne par match, en plus de 3,7 passes décisives et 1,5 interceptions. La « Barbie » joue aussi dur que les autres – et rebondit mieux que tout le monde.

En résumé, Angel Reese n’a pas choisi entre basketteuse et icône de mode – elle a décidé d’être les deux, simultanément et sans complexe. Dans un monde qui demande encore trop souvent aux femmes de ne tenir qu’un seul rôle, la basketteuse américaine Angel Reese répond avec un « double-double ».