Trois enfants et 42 ans, Vanessa en route pour Miss France 2026

À 42 ans, Vanessa Carrara a surpris tout le monde en se qualifiant pour l’élection de Miss Pays de l’Ain, étape régionale vers le concours de Miss France 2026. Mère de trois enfants, sophrologue de profession et épouse de l’ancien judoka David Douillet, elle incarne une nouvelle image de la candidate à la couronne : mature, déterminée et ancrée dans la réalité.

Un rêve de jeunesse remis au goût du jour

Vanessa Carrara n’a jamais caché son attrait pour le concours Miss France. Dans sa vingtaine, elle en avait rêvé, sans jamais franchir le pas. Aujourd’hui, elle ose tenter sa chance, à un âge où beaucoup pensent que ce type d’aventure n’est plus possible. Et pourtant, elle le prouve : rien n’est figé, tout peut commencer à tout moment.

Avec l’assouplissement récent des critères d’admissibilité au concours – notamment la suppression de la limite d’âge et l’ouverture à toutes les femmes, mariées ou non, mères ou non – le concours Miss France s’adapte mieux à son époque. L’occasion pour Vanessa de franchir le cap.

Une étape locale déjà très remarquée

Sa participation à Miss Pays de l’Ain, concours qualificatif pour Miss Rhône-Alpes, a immédiatement attiré l’attention des médias et du public. Bien loin du stéréotype de la jeune candidate débutante, Vanessa a conquis le public par sa sincérité, sa prestance et son naturel.

Le parcours ne s’annonce toutefois pas sans embûches : lors de l’élection locale (Miss Châtillon Pays de Dombes), si elle a su se faire remarquer, elle n’a finalement pas reçu la couronne mais l’écharpe et le titre de deuxième dauphine. Ce qui lui offre la chance de participer a Miss Pays de l’Ain le 22 juin prochain.

Une figure publique… mais avant tout une femme engagée

Si son nom de famille évoque immédiatement celui de David Douillet, Vanessa Carrara construit sa propre trajectoire. Sophrologue installée dans l’Ain, elle est également engagée dans des projets sociaux et sportifs. Son implication locale fait partie de ce qu’elle souhaite porter à travers sa candidature : représenter des femmes investies, et bien dans leur époque. Une posture en phase avec l’évolution du concours Miss France, qui tend à s’éloigner de l’image de la beauté standardisée pour s’ouvrir à des profils plus diversifiés et représentatifs de la société actuelle (même si le chemin est encore long).

Le public séduit par sa démarche

Sur les réseaux sociaux comme dans les commentaires d’articles, les réactions sont largement positives. Beaucoup saluent son audace, sa bienveillance et son naturel. « Une inspiration », « enfin une Miss qui nous ressemble », peut-on lire parmi les nombreux soutiens.

D’autres y voient un tournant symbolique pour Miss France, longtemps critiqué pour son format jugé dépassé. Son aventure, ne fait que commencer, et on lui souhaites de continuer de faire parler d’elle. Et même si elle ne décroche pas la couronne de Miss France, elle aura, à sa manière, marqué les esprits.

En se lançant dans cette aventure à 42 ans, Vanessa Carrara ne cherche pas seulement une écharpe ou une couronne. Elle incarne un souffle nouveau, une vision plus moderne de ce que peut être une candidate à Miss France. Qu’elle poursuive ou non la compétition, son parcours restera un signal fort : il n’y a pas d’âge pour croire en ses rêves – ni pour inspirer les autres à faire de même.