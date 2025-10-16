En robe diaphane, cette actrice légendaire fait sensation sur le tapis rouge

Sur le tapis rouge de la première du film « Frankenstein » à Londres, Mia Goth a une fois de plus prouvé qu’elle maîtrisait l’art de la mise en scène. Dans une robe en tissu diaphane violet, l’actrice et mannequin britannique a subjugué les spectateurs et les photographes, incarnant à la fois grâce et mystère.

Une apparition digne d’une héroïne gothique

Mia Goth a choisi pour cette soirée une robe Dior, en tissu diaphane violet. La tenue, au croisement du romantique et du dramatique, évoquait son lien profond avec l’univers du cinéma gothique. Cette silhouette élégante, complétée par une mise en beauté minimaliste et une chevelure tirée en arrière, rappelait les plus grandes légendes hollywoodiennes du genre.

L’élégance d’une actrice iconoclaste

Connue pour ses rôles puissants dans « Pearl », « X » ou encore « A Cure for Life », Mia Goth s’impose comme une figure incontournable du cinéma d’auteur contemporain. Elle conjugue une carrière marquante à un sens du style à la fois tiré de l’ancien monde et ancré dans la modernité. Sur le tapis rouge, sa robe en tissu diaphane violet devient une extension naturelle de sa personnalité : mystérieuse, indépendante et traversée d’une intensité élégante.

Les fans sous le charme

Très active sur les réseaux sociaux, la communauté de fans de Mia Goth a immédiatement salué son look, jugé « envoûtant », « magistral » ou encore « glamour à souhait ». Certains ont même comparé sa prestance à celle des icônes du cinéma classique comme l’actrice et chanteuse allemande naturalisée américaine Marlene Dietrich ou l’actrice australo-américaine Cate Blanchett. À travers cette apparition, Mia Goth prouve qu’elle est bien plus qu’un nouveau visage du cinéma d’horreur : elle est une véritable muse du style moderne.

À la frontière du chic et du surnaturel, Mia Goth transforme ainsi une fois de plus le tapis rouge en scène d’expression : un lieu où l’art du cinéma rencontre celui de la mode.