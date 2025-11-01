En robe sculptante, Nicole Scherzinger (47 ans) fait sensation

Nicole Scherzinger a récemment fait sensation lors de l’événement Power of Women 2025 de Variety, en arborant une robe drapée. La chanteuse américaine d’origine hawaïenne, connue pour ses talents multiples – chante, danse et joue la comédie – a encore une fois prouvé son sens de la mode et sa capacité à captiver son audience.

Une robe qui capte tous les regards

Nicole Scherzinger a opté pour une robe drapée asymétrique à la coupe sculptante, dotée d’un profond décolleté en cœur, d’une fente haute jusqu’à la cuisse et d’un drapé fluide, soulignant sa silhouette. La couleur prune intense apportait une touche royale, sublimée par ses accessoires, notamment des boucles d’oreilles pendantes, une bague en or brossé et des escarpins nude. Sa coiffure élégante, un chignon sleek, mettait en valeur son maquillage, avec un smoky-eye violet et un lipstick glossy rose.

Un message fort lors de la remise de prix

Nicole a profité de cette occasion pour souligner son engagement avec les Special Olympics, évoquant l’esprit de courage et de détermination de ces athlètes. « J’ai vu ces athlètes redéfinir ce qui est possible, non seulement pour eux-mêmes, mais pour nous tous », a-t-elle déclaré en acceptant son prix. Elle a aussi insisté sur le pouvoir de la voix des femmes, leur influence et leur rôle dans l’élévation des autres – un message d’empowerment qui a résonné auprès du public.

Une soirée remplie de figures emblématiques

L’événement, organisé à Beverly Hills, a rassemblé d’autres grandes figures comme l’actrice, productrice et réalisatrice américaine Jamie Lee Curtis, l’humoriste, actrice, scénariste et productrice américaine Wanda Sykes ou encore l’actrice et productrice américaine Kate Hudson, tous honorés pour leur contribution à la société et à la promotion de la diversité et de l’égalité.

La renaissance de Nicole Scherzinger

Après avoir conquis le cœur du public avec ses performances sur scène et à l’écran, Nicole Scherzinger continue de s’imposer comme une femme de pouvoir, inspirant par son authenticité et sa profonde conviction. Sa présence à la soirée Power of Women 2025 a encore renforcé son statut de modèle de force et de résilience pour toutes les femmes.

En somme, Nicole Scherzinger a prouvé, une fois de plus, que la véritable élégance ne se limite pas à une tenue, mais s’incarne aussi dans les actions et la parole, inspirant une génération à embrasser leur pouvoir intérieur.