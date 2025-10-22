« C’est une vraie star » : à 25 ans, cette nouvelle actrice est à suivre de près

Léa Michel
@chaseinfiniti/Instagram

L’actrice américaine Chase Infiniti Payne, dite Chase Infiniti, s’impose déjà comme l’une des révélations les plus fascinantes de la nouvelle génération d’actrices.

Un parcours express et déjà couronné de succès

Native d’Indianapoli (États-Unis)s, elle a été bercée très tôt par la culture pop : son prénom est un hommage au personnage Chase Meridian incarné par Nicole Kidman en 1995 dans « Batman Forever », et son second prénom rappelle le fameux slogan de Buzz l’Éclair « To infinity and beyond » (« Vers l’infini et au-delà »). Issue d’une famille discrète, elle a très vite multiplié les talents : danseuse, prof de kickboxing, chanteuse, et co-fondatrice d’un crew de cover K-pop à Chicago, Duple Dance Crew.​

 

Diplômée en théâtre musical du Columbia College of Chicago en 2022, Chase fait ses débuts remarqués dans « Presumed Innocent » sur Apple TV, où elle joue aux côtés de Jake Gyllenhaal. C’est en 2025 que tout s’accélère : elle captive le public et les critiques dans le film événement de Paul Thomas Anderson, « Une bataille après l’autre », en interprétant la fille effrontée et charismatique de Leonardo DiCaprio, mettant à profit ses compétences d’arts martiaux et son magnétisme naturel.

Elle enchaîne ensuite les projets très attendus comme « The Testaments », suite de « La Servante écarlate », et le rôle principal du film britannique « The Julia Set » aux côtés de l’actrice américaine Gillian Anderson et l’acteur britannique Jason Isaacs.​

 

Une star inspirante qui fédère déjà

La communauté noire et métisse aux États-Unis célèbre son ascension fulgurante, voyant en Chase Infiniti « une personnalité qui ouvre la voie à des femmes racisées dans l’industrie cinématographique, rôle encore trop rare et précieux ». Sur les réseaux sociaux, les fans soulignent sa beauté, son énergie et la symbolique de son nom : « she has a name destined to be a star » (« Elle a un nom fait pour être une star ! »). Sa capacité à évoluer entre drame, comédie, action et tradition pop en fait un modèle de polyvalence et d’audace, déjà saluée par ses partenaires de jeu et les professionnels.​

 

Chase Infiniti n’a pas seulement un nom qui attire la chance : elle incarne la nouvelle génération qui n’a pas peur de faire front aux stéréotypes, d’afficher ses racines, de transformer chaque projet en terrain d’expression artistique et d’inclusion. Sa trajectoire prometteuse et la réception chaleureuse du public la positionnent comme une star à suivre de près, porteuse d’espoir et d’inspiration pour la décennie à venir.

