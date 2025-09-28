« Ce corps n’était pas le mien » : Alyssa Milano retire ses implants et adresse un message fort

Léa Michel
@milano_alyssa/Instagram

Alyssa Milano a surpris ses abonnés en partageant une photo depuis son lit d’hôpital. L’actrice américaine a fait retirer ses implants mammaires, un choix lourd de symboles qu’elle a accompagné d’un texte fort et émouvant sur Instagram.

« Je me débarrasse de ce corps »

Dans sa publication, l’ex-star de la série « Charmed » a expliqué que cette opération n’était pas seulement médicale, mais avant tout un geste de libération personnelle : « Aujourd’hui, je me libère de ces parties de moi qui n’ont jamais vraiment fait partie de moi. Je me débarrasse de ce corps, que je croyais nécessaire pour être attirante, pour être aimée, pour réussir ». Elle confie vouloir briser ce cercle vicieux, notamment pour sa fille Bella, afin de l’épargner des mêmes injonctions.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Alyssa Milano (@milano_alyssa)

Les fans saluent son authenticité

Alyssa Milano insiste : sa valeur ne dépend pas de son apparence ni de ses implants. « Aujourd’hui, je suis aimée, je suis féminine, je suis séduisante et je réussis. Rien de tout cela n’est dû à mes implants. Il y a tant de joie dans cette prise de conscience et tant de liberté à abandonner ce qui n’a jamais été moi ».

Très vite, les réactions ont afflué sous sa publication. Entre anonymes et personnalités, beaucoup ont applaudi son courage : « Tu m’inspires énormément ! », « Un beau message pour ta fille ! », « Merci d’avoir partagé ton parcours, tu libères les autres en le faisant ».

Un message qui résonne

En choisissant de partager son expérience, Alyssa Milano rappelle qu’aucun corps n’a à être modifié pour correspondre à un idéal extérieur. Son geste est perçu comme un acte de liberté et d’acceptation de soi. Un témoignage qui s’inscrit pleinement dans le mouvement body positive : la beauté et la valeur d’une femme ne se mesurent pas à travers des artifices, mais dans l’authenticité et la confiance en soi.

En affirmant haut et fort que son corps ne définit pas sa valeur, Alyssa Milano offre ainsi un exemple puissant d’acceptation de soi. Son choix dépasse le simple geste esthétique : il s’agit d’un acte de libération, d’émancipation et de transmission de valeurs à la génération suivante. En partageant son parcours, elle inspire non seulement ses fans, mais également toutes les personnes qui se sentent prisonnières d’injonctions sociales irréalistes, rappelant que la véritable beauté réside dans l’authenticité et la liberté de se sentir enfin soi-même.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
