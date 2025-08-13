Sublime en robe fendue, Amal Clooney enflamme les rues de Côme

Screenshot CBS Mornings interview 2022

Lors d’une récente apparition remarquée sur les rives du lac de Côme, Amal Clooney a captivé tous les regards dans une robe fendue. Entre sophistication couture et glamour maîtrisé, l’avocate star a livré une leçon de style estival.

Une robe fendue qui captive par ses détails

Le 7 août 2O25, Amal Clooney est apparue dans une robe satinée au coloris vif, taillée pour sublimer sa silhouette. La coupe épousait délicatement son corps, tandis qu’une fente vertigineuse sur le côté dévoilait avec subtilité ses jambes. Quelques détails raffinés, comme un petit ornement floral et des bordures contrastantes, venaient ponctuer la tenue d’une touche graphique et ultra chic.

 

Des accessoires pensés comme une signature

Amal a complété son look avec le sens du détail qui la caractérise : boucles d’oreilles pendantes élancées, pochette métallique, lunettes de soleil élégantes et sandales dorées à talons qui semblaient faites pour fouler un tapis rouge. Chaque élément contribuait à un ensemble harmonieux, où modernité et glamour cohabitaient à la perfection.

Qu’elle plaide dans un tailleur sobre ou assiste à un gala en robe scintillante, Amal Clooney démontre ainsi qu’elle maîtrise l’art de raconter une histoire par son style. Ici, sur les rives romantiques du lac de Côme, elle alliait puissance et douceur, prouvant qu’une robe n’est pas seulement un vêtement, mais aussi un langage visuel.

