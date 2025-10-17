Cette athlète médaillée d’or crée la surprise durant un défilé

L’athlète américaine Suni Lee, double championne olympique en gymnastique, a récemment créé la sensation en foulant le podium du Victoria’s Secret Fashion Show 2025 à New York, marquant un moment historique pour la marque et pour le monde du sport.

Une nouvelle représentation des femmes dans la mode

Quelques heures avant l’événement, la gymnaste Suni Lee révélait sur Instagram réaliser « un rêve devenu réalité » en échangeant ses médailles d’or contre des ailes et des tenues sport-chic de la ligne « Pink » de Victoria’s Secret. Sa présence au défilé a immédiatement ravi le public, ému de la voir passer du justaucorps aux talons et paillettes, toujours avec le même sourire radieux.​

View this post on Instagram A post shared by Victoria’s Secret PINK (@vspink)

Suni Lee n’a pas seulement conquis la salle avec son assurance et son aisance : elle a aussi inspiré un nouveau message d’inclusivité. En tant qu’Américaine d’origine asiatique et sportive de haut niveau, elle souligne que chaque femme peut embrasser ses multiples identités : « On n’a pas besoin de rentrer dans une seule case. On peut viser l’or olympique et célébrer sa féminité ». De nombreuses athlètes et célébrités ont salué sa prestation, la félicitant pour son naturel et son statut de pionnière.​

View this post on Instagram A post shared by Sunisa Lee (@sunisalee)

En résumé, la prestation de Suni Lee illustre la volonté de la marque Victoria’s Secret de mettre à l’honneur la pluralité des corps, des parcours, et des cultures sur son catwalk, tout en montrant que le sport, la beauté et la confiance peuvent se conjuguer sur toutes les scènes. La représentation, ce n’est pas une tendance, c’est une nécessité !