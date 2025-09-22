Avant l’arrivée de son bébé, Gina Rodriguez partage des clichés sublimes

Fabienne Ba.
L’actrice Gina Rodriguez, qui s’est fait connaître du grand public par le rôle de Jane Gloriana Villanueva dans la série « Jane the Virgin », a récemment partagé sur Instagram de jolis clichés immortalisant sa grossesse. Entre douceur et lumière naturelle, ces photos inspirent les futures mamans et célèbrent ce moment unique.

Un shooting solaire en pleine nature

Sur les nouveaux clichés publiés, Gina pose seule dans un cadre verdoyant, puis aux côtés de Joe LoCicero, son mari, dans une chaleureuse étreinte. La lumière, la simplicité des décors et l’émotion palpable rendent ce shooting de grossesse particulièrement émouvant. L’actrice, productrice et réalisatrice américaine a précisé qu’il s’agissait d’un hommage à leur future petite fille, annoncée l’été dernier.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Gina Rodriguez-LoCicero (@hereisgina)

Un moment familial partagé avec ses abonnés

Après avoir annoncé sa grossesse lors d’un événement à New York et révélé attendre une fille, Gina partage depuis ce bonheur avec ses fans sur les réseaux sociaux, à l’approche du terme. Maman d’un petit Charlie depuis 2023, elle rayonne de sérénité et d’amour dans chaque cliché publié, tandis que les messages de félicitations se multiplient.

En résumé, ce shooting de grossesse souligne la beauté des instants intimes avant la naissance, et place Gina Rodriguez parmi les célébrités qui inspirent, par leur authenticité, la célébration familiale.

« C'est trop serré, tout ressort » : le corset de cette rappeuse déclenche un débat

