« C’est trop serré, tout ressort » : le corset de cette rappeuse déclenche un débat

Léa Michel
@icespice/Instagram

Présente récemment à la soirée « Nylon Nights » organisée pendant la Fashion Week de New York, la rappeuse américaine Ice Spice a fait sensation en posant avec la couverture du magazine Nylon dont elle est l’égérie. Pour l’occasion, elle a choisi un corset, accompagné d’une mini-jupe assortie et d’une mise en beauté flamboyante avec des cheveux cuivrés.

Des photos qui enflamment les réseaux

Sur Instagram, Ice Spice a partagé une série de clichés de l’événement. Très vite, ses fans comme ses détracteurs ont réagi, et sa tenue a alimenté un flot de commentaires. Certains internautes ont salué « son audace et son allure de diva », mais d’autres ont critiqué le corset, jugé trop serré : « C’est trop serré, tout ressort », écrit notamment quelqu’un.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Ice Spice (@icespice)

Un corps, toujours sujet aux critiques

Cette nouvelle vague de réactions intervient après d’autres commentaires sur son apparence physique. Ces derniers mois, Ice Spice avait déjà été critiquée en ligne, certaines personnes estimant qu’elle avait perdu beaucoup de poids. Désormais, c’est son choix vestimentaire qui est pointé du doigt, certains internautes affirmant que son corps serait « trop mis en avant par cette tenue ».

Des remarques qualifiées de « dureté gratuite » par plusieurs personnes, qui rappellent qu’Ice Spice est régulièrement ciblée pour son image et son style, malgré son succès grandissant dans l’industrie musicale.

Entre glamour et polémique

Si ses fans la défendent en insistant sur « son charisme et sa liberté de s’habiller comme elle l’entend », d’autres soulignent que cette nouvelle polémique illustre une réalité plus large : sur les réseaux, l’apparence des femmes, et en particulier des artistes, continue de susciter des débats sans fin, souvent empreints de jugement.

En définitive, cette controverse autour du corset d’Ice Spice rappelle que, derrière le glamour et les projecteurs, les choix vestimentaires des artistes féminines restent scrutés et commentés à outrance. Au-delà des polémiques, il reste essentiel de reconnaître leur liberté de style et de célébrer leur expression artistique sans tomber dans le jugement.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
