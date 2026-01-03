Elle a 29 ans et devient déjà milliardaire grâce à son entreprise pas comme les autres

À seulement 29 ans, la Brésilienne Luana Lopes Lara entre dans l’histoire en devenant la plus jeune femme milliardaire « self-made » selon le magazine Forbes. Cofondatrice de Kalshi, une plateforme de paris en ligne légalisés, elle incarne une nouvelle génération d’entrepreneures disruptives.

De la danse classique au MIT : un parcours hors norme

Née au Brésil dans une famille modeste – une mère professeure de mathématiques et un père ingénieur – Luana Lopes Lara a d’abord poursuivi une carrière de ballerine professionnelle en Autriche. Elle change de cap en intégrant le prestigieux MIT (Massachusetts Institute of Technology, en français Institut de technologie du Massachusetts, un institut de recherche américain et une université, spécialisé dans les domaines de la science et de la technologie), où elle rencontre son futur associé, Tarek Mansour. Ensemble, ils effectuent un stage dans le trading à New York, expérience qui leur inspire Kalshi : une plateforme de prédiction légale sur des événements réels.

Kalshi : parier sur l’actualité en toute légalité

Fondée en 2021, Kalshi permet de miser sur des événements concrets – météo, élections, résultats d’Oscars – via une infrastructure régulée par la CFTC (Commodity Futures Trading Commission). En quelques mois, la plateforme connaît une croissance fulgurante : multiplication par cinq du volume d’activité, valorisation portée à 11 milliards de dollars. Luana et Tarek détiennent chacun 12 % des parts, soit une fortune estimée à 1,3 milliard de dollars.

Une réussite sans héritage ni réseaux

Luana Lopes Lara n’a bénéficié d’aucun capital initial ni réseau privilégié. Issue d’un milieu modeste, elle trace son chemin par le mérite, l’innovation et la vision. Kalshi révolutionne le monde des marchés prédictifs en les rendant accessibles au grand public, là où ils étaient autrefois réservés à une élite financière. Le succès de la plateforme s’accélère notamment après les élections américaines, qui provoquent une vague d’inscriptions.

Une figure générationnelle, symbole d’une tech plus inclusive

En 2025, Luana entre dans le classement Forbes des plus grandes fortunes mondiales et bat des figures emblématiques comme l’ingénieure américaine Lucy Guo (Scale AI) ou même la chanteuse Taylor Swift. Avec Kalshi, 2 millions d’utilisateurs et des milliards de dollars échangés, elle devient un modèle pour toute une génération de femmes dans la tech. Son parcours – de la scène de danse aux sommets de la finance – incarne un nouvel imaginaire entrepreneurial, loin des standards traditionnels du capitalisme hérité.

Le parcours de Luana Lopes Lara illustre ainsi avec force que l’audace, la curiosité et la persévérance peuvent redéfinir les règles du succès, même dans des secteurs historiquement fermés. En bâtissant Kalshi à la croisée de la technologie, de la finance et de la régulation, Luana Lopes Lara ne s’est pas contentée de créer une entreprise milliardaire : elle a ouvert la voie à une nouvelle manière d’entreprendre, plus accessible et plus inclusive.