« On n’essaie pas d’être belles » : Helen Mirren, 80 ans, illumine un défilé

Helen Mirren a une nouvelle fois prouvé que le style n’a pas d’âge. À 80 ans, l’actrice oscarisée a récemment défilé sur le catwalk de L’Oréal Paris, en plein cœur de la Fashion Week. Vêtue d’un haut argenté scintillant à col roulé et d’un pantalon noir, elle a captivé l’assistance par sa présence magnétique. Chaque pas, chaque geste respirait l’assurance d’une femme qui n’a plus rien à prouver.

Une déclaration forte et libératrice

Son maquillage léger, sa coupe au carré élégamment coiffée sur le côté et son regard franc ont renforcé cette image de « force douce ». Pas de performance : juste Helen Mirren, rayonnante, fidèle à elle-même. Une figure d’inspiration pour toutes celles qui refusent de disparaître passé un certain âge.

Ce défilé, placé sous le signe de « Liberté. Égalité. Sororité », a réuni de nombreuses célébrités : l’actrice américaine Gillian Anderson (57 ans), l’actrice, réalisatrice, productrice et mannequin américaine Eva Longoria (50 ans), l’actrice et mannequin américaine Andie MacDowell (67 ans) ou encore l’actrice américaine Aja Naomi King (40 ans). Interrogée sur son rapport à la beauté, Helen Mirren a affirmé avec simplicité : « On n’essaie pas d’être belles. On essaie d’être authentiques, heureuses, présentes ».

Helen Mirren walks the runway during the L’Oréal Paris show at Paris Fashion Week 🩶 📸 Getty pic.twitter.com/qJ7MAo48Am — Prima Magazine (@PrimaMag) September 30, 2025

Le web applaudit son authenticité

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été massivement positives. Beaucoup saluent sa liberté, son allure et surtout, le fait qu’Helen Mirren n’essaie pas de « paraître jeune », mais de vivre pleinement, à son rythme. Ses fans louent également son courage de défier les standards de beauté imposés par l’industrie et inspirent ainsi des générations à embrasser leur âge avec fierté. Les commentaires affluent depuis le défilé L’Oréal Paris, mêlant admiration et gratitude pour cet exemple rare d’assurance et d’élégance naturelle.

En foulant le podium avec autant de sérénité, Helen Mirren nous rappelle ainsi que la beauté n’est pas une course contre le temps, mais une manière d’habiter le monde avec confiance. Et à 80 ans, elle le fait avec une grâce qui inspire toutes les générations.