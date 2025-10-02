Hailey Bieber en nuisette satinée : le mix parfait entre dentelle et streetwear

@haileybieber/Instagram

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber a récemment fait sensation en arborant une nuisette-short satinée jaune, rayonnante et fluide, qui met en valeur sa silhouette avec une touche de glamour moderne. Cette pièce forte s’accompagne de bottes noires, ajoutant une note contrastée à l’ensemble.

Une nuisette jaune satinée vibrante

Le choix du jaune éclatant dynamise la tenue, évoquant lumière et optimisme. Le satin, doux et brillant de la nuisette-short, rehausse l’élégance de la combinaison, tandis que la coupe ajustée souligne la silhouette d’Hailey avec sophistication. Cette pièce se démarque par son audace colorée et son toucher luxueux.

 

Le contraste apporté par les bottes noires

Pour casser la douceur de la matière et de la couleur, Hailey mise sur des bottes noires robustes, typiques d’un style rock minimaliste. Cette association nuisette-short et bottes renforce son aura moderne et irrévérencieuse.

Par ce mix mode, Hailey montre ainsi une nouvelle fois son talent pour fusionner pièces élégantes et accessoires urbains. Son style attire pour sa créativité et son authenticité, inspirant une génération qui ose le mélange des genres et des influences.

