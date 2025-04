Vous l’ignorez, mais ces stars ont un QI plus élevé que la moyenne

Le cliché de l’artiste superficiel persiste encore dans les mentalités. Pourtant, les stars de la chanson ou du petit écran sont loin d’être pauvres en matière grise. Certaines personnalités mondialement connues ont un esprit de génie, qui rivalise avec celui des plus grands savants de tous les temps. Derrière les paillettes et l’opulence, ces célébrités renferment un QI supérieur à la moyenne et prouvent qu’elles ne se résument pas seulement à un physique. Qui a dit que les intellectuels avaient tous des cheveux en bataille et des lunettes sur le nez ?

Lady Gaga : une pop star au cerveau affûté

Ne vous laissez pas avoir par les apparences. Derrière son excentricité et son univers décalé, Lady Gaga est un véritable « cerveau ». La chanteuse de « Bad Romance » aurait un QI de 166. Un chiffre qui la place au même niveau que certains génies reconnus. En comparaison, un QI moyen se situe entre 90 et 110.

Avant d’empoigner le micro et de rythmer vos playlists, Stefani Germanotta (de son vrai nom) a fréquenté l’université de New York, dans un programme spécial dédié aux jeunes talents, la Tisch School of the Arts. Passionnée de littérature et de philosophie, elle a étudié des auteurs comme Nietzsche, Freud et Shakespeare, ce qui transparaît dans l’écriture sophistiquée de ses chansons.

Kesha : bien plus qu’une party girl

Même si Kesha s’est surtout illustrée avec ses morceaux festifs, propices au déhanché, son talent dépasse la musique. L’interprète de « Tik Tok » possède un QI de 140, un chiffre impressionnant qui la classe parmi les personnes à haut potentiel intellectuel. Issue d’une famille d’artistes, elle excellait à l’école et a obtenu un score exceptionnel au SAT, l’examen d’entrée aux universités américaines. Kesha était même pressentie pour intégrer l’université de Columbia, l’une des plus prestigieuses des États-Unis. Sa passion pour la musique l’a finalement emporté sur son parcours académique.

Shakira : une surdouée qui jongle avec les langues

À l’évocation de la chanteuse Shakira, beaucoup ne retiennent que l’image de la Latina sulfureuse et ne gardent en mémoire que des clips aguicheurs. Pourtant, l’interprète de « Waka Waka » qui fait tourner les têtes et qui s’impose comme un « idéal de beauté », est bien plus qu’un simple « physique ». Derrière son sourire éclatant et ses déhanchés légendaires, Shakira est une gardienne du savoir.

Avec un QI estimé à 140, la chanteuse colombienne ne se contente pas de composer des tubes planétaires : elle parle couramment six langues (espagnol, anglais, portugais, italien, catalan et arabe). Son intelligence se manifeste aussi dans sa capacité à gérer une carrière internationale avec une précision chirurgicale. À seulement 18 ans, elle négociait elle-même ses contrats avec les maisons de disques et supervisait son image et ses tournées.

Natalie Portman : la génie d’Harvard

Actrice oscarisée, Natalie Portman ne brille pas seulement sur les tapis rouges, mais aussi dans le monde académique. Ce n’est pas pour rien si elle a commencé sa carrière de bonne heure. Celle qui a fait ses débuts dans le film culte « Léon » est une « cérébrale ». Elle ne pense pas comme tout le monde. Dotée d’un QI de 140 et diplômée en psychologie de Harvard, elle a même publié des articles scientifiques. Polyglotte, elle maîtrise cinq langues et a étudié les neurosciences dès son adolescence. Une véritable Hermione Granger dans la vraie vie !

Madonna : sous les apparences un QI à en faire pâlir Einstein

Madonna est réputée pour son style extravagant, ses looks anticonformistes et ses tubes entêtants. Or, beaucoup sous-estiment ses capacités mentales et pensent qu’elle est « simple d’esprit ». Pourtant l’auteure de « Hung Up », qui se plaît dans la lumière, a un QI de 140. Passionnée de mathématiques et de logique, elle gère elle-même sa carrière depuis des décennies. Elle contredit brillamment ce cliché de la « blonde nunuche ».

Quentin Tarantino : le prodige du 7e art

Le génie de Quentin Tarantino saute aux yeux et se remarque dans ses œuvres cinématographiques. Nul besoin de tests pour prouver le savoir illimité du cinéaste. Le réalisateur, à l’origine des films les plus marquants du 7e art, excelle dans son art et bien au-delà. Ses productions font partie de celles qu’il faut voir au moins une fois dans sa vie pour se « faire bien voir » en société.

De « Pulp Fiction » à « Inglorious Basterds », Quentin Tarantino ne doit pas son succès au hasard. Tous ses films sont des prouesses narratives. Muni d’un QI de 160, il a commencé sa carrière en autodidacte et n’a jamais suivi d’études supérieures. Gâté par la nature, il a une capacité d’analyse hors du commun et une manière de raconter les histoires qui lui est propre.

Rowan Atkinson, un Mr.Bean pas si naïf

C’est difficile à croire, pourtant Rowan Atkinson, qui prête ses traits à l’incorrigible Mr.Bean est un puits de science. Son QI de 178 contraste avec le personnage qu’il porte à l’écran, réputé pour ses gaffes et son côté simplet. Si à la télévision, l’acteur incarne un homme british crédule et facile à berner, dans la vraie vie, il est tout l’inverse. Il réfléchit à une vitesse folle et possède une intelligence aiguë.

Même si certaines stars se plaisent dans les artifices et le show, ça n’enlève rien à leur intelligence. Après ce bref tour d’horizon, ces célébrités au QI élevé vont forcément remonter dans votre estime.