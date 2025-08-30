« Elle ne rate jamais un look » : Lola Tung s’impose comme la nouvelle icône mode

Si vous avez entendu parler de Lola Tung, il y a de fortes chances que ce soit grâce à la série « The Summer I Turned Pretty ». Depuis trois saisons, l’actrice américaine incarne Isabel « Belly » Conklin, héroïne d’un récit initiatique à la croisée de l’amour, du deuil et des étés qui marquent une vie. En parallèle de sa carrière d’actrice, Lola Tung s’est discrètement imposée comme une référence mode, sur les tapis rouges comme dans la vraie vie. Et une expression revient souvent dans les commentaires de fans : « Elle ne rate jamais un look ».

Du petit écran à la scène mode

Lorsqu’elle décroche le rôle principal de « The Summer I Turned Pretty » en 2022, Lola Tung en est à sa toute première expérience d’actrice. Rapidement, la série adaptée des romans de Jenny Han devient un phénomène, notamment auprès de la Gen Z. C’est loin des caméras que Lola commence toutefois à attirer l’attention pour un autre talent : celui d’incarner avec justesse les tendances mode du moment, sans jamais tomber dans l’excès.

Des premières interviews à la promotion de la saison 3, elle affiche un style à la fois pointu, cohérent et en constante évolution. Son apparition en Ann Demeulemeester printemps-été 2025, lors de la première de la dernière saison, a confirmé ce que ses fans savaient déjà : Lola Tung est une icône mode en devenir.

Une collaboration stylistique solide

Derrière cette ascension mode maîtrisée, on retrouve la styliste Britt McCamey, également connue pour avoir habillé Sadie Sink, Fred Hechinger ou Laura Harrier. Ensemble, elles ont construit une silhouette à la fois raffinée et accessible, qui reflète parfaitement l’énergie de la nouvelle génération hollywoodienne.

Loin de se contenter des grands noms du luxe, Lola mixe pièces de créateurs contemporains et vintage soigneusement sélectionnés. Une approche consciente, moderne, et alignée avec les valeurs de sa génération.

Une présence affirmée sur les front rows

Ce goût pour la mode ne passe pas inaperçu auprès des maisons. En 2024 et 2025, Lola Tung a été aperçue au premier rang de plusieurs défilés majeurs, dont Balmain, Thom Browne, Sandy Liang ou encore Coach.

Sans besoin d’en faire trop, elle s’est imposée comme une invitée naturellement légitime. Pas de tenues tape-à-l’œil, mais des choix élégants, audacieux quand il le faut, toujours équilibrés. C’est cette discrétion stylée, cette assurance tranquille, qui fait d’elle une nouvelle voix mode qui compte.

Une évolution stylée aussi à l’écran

Dans « The Summer I Turned Pretty », le personnage de Belly a lui aussi connu une véritable transformation stylistique au fil des saisons. Des robes florales Zimmermann, des ensembles coordonnés Reformation, et une série de silhouettes estivales dignes des plus beaux moodboards Pinterest ont marqué les épisodes les plus récents.

L’évolution de son personnage à l’écran reflète celle de Lola dans la vie réelle : plus affirmée, plus sûre d’elle, avec un goût certain pour les lignes fluides, les matières nobles et les pièces qui racontent une histoire.

Une actrice et une modeuse qui montent

Alors que « The Summer I Turned Pretty » touche à sa fin, Lola Tung n’est pas en reste côté projets. Elle a déjà été annoncée au casting du film « Forbidden Fruits », aux côtés d’Emma Chamberlain, Lili Reinhart, Victoria Pedretti et Alexandra Shipp. Le film, présenté comme une plongée dans une « sororité mystique et féminine », promet une esthétique forte… et donc, encore plus de looks à scruter.

Avec la saison des défilés de septembre qui approche, il ne fait aucun doute que Lola Tung figurera parmi les invitées les plus attendues, prête à continuer de tracer son sillage dans le monde de la mode.

Une étoile mode bien ancrée dans sa génération

Lola Tung n’est pas qu’une actrice prometteuse : elle est en train de devenir l’une des figures mode les plus influentes de sa génération. Grâce à son style réfléchi, son équipe créative solide, et sa capacité à s’approprier des pièces variées avec aisance, elle séduit autant les fans que les professionnels de la mode.

Il faut dire qu’elle ne se contente pas de suivre les tendances – elle les comprend, les réinterprète, et les porte avec une sincérité visuelle qui fait toute la différence. Elle incarne un style en accord avec son âge, sa personnalité, et ses engagements, sans tomber dans l’uniformité. Et c’est justement cette authenticité maîtrisée qui fait d’elle une référence pour les jeunes, à la fois relatable et inspirante. Elle ne cherche pas à provoquer, ni à plaire à tout prix. Elle construit une identité esthétique, look après look.

Alors, la prochaine fois que vous la verrez sur un tapis rouge, à un défilé ou dans une campagne mode, souvenez-vous de cette phrase devenue virale : « Elle ne rate jamais un look ».