« La classe sans effort » : Bella Hadid s’affiche dans un look décontracté

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

La mannequin américaine Bella Hadid a partagé sur Instagram une série de clichés du quotidien, dans des looks tout en simplicité. Une démonstration de « classe sans effort » qui a séduit ses abonnés – lesquels ont particulièrement salué sa couleur de cheveux blond doré.

Un vestiaire décontracté et sans effort

Au fil de ce carrousel, Bella Hadid décline plusieurs tenues à l’esprit naturel et épuré. On la découvre tantôt en tee-shirt blanc et pantalon clair lors d’un selfie devant un miroir, tantôt dans une robe blanche à volants, douce et romantique, ou encore en débardeur blanc associé à un jean évasé taille basse, baignée de lumière. Autant de pièces simples et intemporelles, qui misent sur la sobriété. Un parti pris qui illustre parfaitement l’art du vestiaire décontracté.

Le blond, une couleur qui fait l’unanimité

Si ces clichés ont autant plu, c’est aussi grâce à un détail qui n’est pas passé inaperçu : sa chevelure blonde. Habituée à arborer une longue crinière brune, Bella Hadid séduit ici dans une version plus solaire, qui illumine son teint hâlé. Dans les commentaires, ses abonnés ont été nombreux à saluer ce choix, certains affirmant « adorer cette couleur sur elle ». Une métamorphose capillaire qui semble faire l’unanimité.

 

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L’art du « model off-duty »

Ces images confirment le talent de Bella Hadid pour le style « model off-duty » – ce look décontracté qu’arborent les mannequins en dehors des podiums. Loin des tenues sophistiquées des tapis rouges, la star mise sur des basiques bien choisis, une beauté naturelle et une attitude détendue. Une simplicité maîtrisée qui, paradoxalement, demande un vrai sens du style, et qui inspire largement ses millions d’abonnés.

Avec ce carrousel décontracté et sa couleur de cheveux solaire, Bella Hadid prouve ainsi qu’élégance et simplicité vont souvent de pair. Entre basiques bien pensés et beauté lumineuse, elle signe une apparition « sans effort » qui confirme, une fois de plus, son statut d’icône. De quoi, sans surprise, ravir ses fans.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
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