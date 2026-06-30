Penélope Cruz succombe au « weekend bob », la tendance capillaire chic du moment

L’actrice espagnole Penélope Cruz a adopté la dernière tendance capillaire à la mode : le « weekend bob ». Une coupe à la fois chic et désinvolte, signée par son coiffeur fétiche.

Une nouvelle coupe pour la promotion du film « The Invite »

C’est dans le cadre de la promotion du nouveau film « The Invite », réalisé par l’actrice, productrice, réalisatrice et scénariste américano-irlandaise Olivia Wilde, que Penélope Cruz a profité d’une journée de presse à Los Angeles pour adopter une nouvelle coupe de cheveux. Elle a fait le choix d’un changement capillaire subtil, mais résolument tendance. Le « weekend bob » de Penélope Cruz s’établit pile entre le menton et les épaules. Une longueur qui présente plusieurs avantages stylistiques : elle structure l’ovale du visage, met en valeur le port de tête, et permet de varier facilement les coiffures en fonction des occasions.

Une démarche cohérente avec l’approche qu’elle cultive depuis ses débuts : faire évoluer son image avec finesse, dans un langage stylistique d’une grande cohérence. Une transformation discrète, mais aussitôt remarquée par les fans de mode et de beauté.

« Quelque chose qui vous fait sentir libre »

La nouvelle coupe de Penélope Cruz porte un nom particulièrement évocateur : le « weekend bob », littéralement « le carré du week-end ». Cette appellation, créée par le coiffeur de l’actrice Dimitris Giannetos, désigne une coupe au niveau de la nuque, intermédiaire entre le bob classique et le lob plus long. Une longueur intermédiaire, à mi-chemin entre le carré court et le carré long, qui s’inscrit pleinement dans la tendance des coupes « plus libres et moins structurées ».

Dans une publication Instagram consacrée à cette transformation, Dimitris Giannetos a partagé sa philosophie derrière cette nouvelle coupe. « Je voulais créer pour Penélope quelque chose de frais et de désinvolte », a-t-il écrit. Avant de préciser : « Conserver le luxe d’une coupe entre menton et épaules, mais lui apporter une texture, juste l’énergie que vous avez pendant un week-end ! Quelque chose qui vous fait sentir libre ! ».

Un maquillage bronzé pour parfaire le look

Pour mettre en valeur cette nouvelle coupe, Penélope Cruz a misé sur un maquillage volontairement chaleureux. Sa mise en beauté reposait sur un teint bronzé lumineux, accompagné d’un smoky eye dans des teintes brunes particulièrement chaudes. Un eye-liner crayon noir soulignait son regard, prolongé par de longs cils volumineux. Ses joues étaient rehaussées d’un blush rosé, tandis que ses lèvres étaient soulignées par un rouge mauve mat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Une tendance capillaire dans l’air du temps

Au-delà du cas individuel de Penélope Cruz, le « weekend bob » s’inscrit dans une tendance capillaire plus large qui traverse l’été 2026. Après plusieurs saisons dominées par les coupes très longues et structurées, la mode capillaire revient peu à peu vers des longueurs intermédiaires et des textures « plus libres ». Le « lazy bob », « beach hair », « tousled bob » : autant d’appellations qui désignent toutes une même quête de « spontanéité maîtrisée ».

Avec son « weekend bob », Penélope Cruz adopte ainsi l’une des coupes les plus tendances de l’été. Elle confirme sa capacité à se réinventer avec subtilité : une démonstration que les « vraies » tendances capillaires ne sont pas celles qui imposent un style figé, mais celles qui ouvrent un champ de liberté nouveau.