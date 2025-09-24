Blake Lively publie des photos inédites du tournage de « Gossip Girl », les fans sont émus

Plus d’une décennie après la fin de la série culte, l’actrice et mannequin américaine Blake Lively ravive la nostalgie des fans en partageant des clichés jamais vus du tournage de « Gossip Girl ». Une plongée intime dans les coulisses d’un phénomène générationnel.

Une publication Instagram qui réveille les souvenirs

Blake Lively a dernièrement surpris ses fans en publiant sur Instagram une série de photos inédites prises lors du tournage de la série « Gossip Girl, diffusée entre 2007 et 2012. L’actrice y incarnait Serena van der Woodsen, l’un des personnages les plus emblématiques du show.

Parmi les clichés partagés : des instants de complicité avec ses partenaires de jeu, des scènes tournées en extérieur à New York, mais aussi des moments plus personnels en coulisses, loin des caméras. La publication, accompagnée d’une légende sobre – « Some memories never fade. XOXO » (« Certains souvenirs ne s’effacent jamais. Bisous ») – a suscité une vague d’émotion immédiate.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively)

Des réactions touchantes des fans

En quelques heures, la publication a généré des centaines de milliers de likes et de commentaires. Les fans, encore profondément attachés à l’univers de la série, ont partagé leur émotion : « Tu viens de réveiller mon adolescence », écrit une internaute, « Serena et Blair étaient tout pour moi », ajoute une autre ou encore « Merci pour ces souvenirs précieux », commente une personne.

Cette réaction collective montre l’impact durable qu’a eu « Gossip Girl » sur toute une génération. Plus qu’une simple série dramatique pour ados, elle a marqué une époque avec ses intrigues, sa bande-son, et surtout son esthétique new-yorkaise sophistiquée.

Une série qui continue de vivre

Plus de 10 ans après son dernier épisode, diffusé en décembre 2012, « Gossip Girl » reste un objet culte. Disponible sur plusieurs plateformes de streaming, la série continue d’attirer de nouveaux publics. Les costumes, les dialogues, et la narration iconique de Kristen Bell (la fameuse voix de « Gossip Girl ») n’ont rien perdu de leur charme.

Une tentative de reboot a été lancée en 2021 par HBO Max, avec de nouveaux personnages et une intrigue contemporaine. Si cette version n’a pas rencontré le même succès critique et populaire, elle a permis de raviver l’intérêt pour la série originale.

Un hommage discret, mais symbolique

En partageant ces images, Blake Lively offre aux fans un accès inédit à une époque révolue de sa carrière, tout en rendant hommage au lien profond entre la série et son public. Cette simple publication agit comme une madeleine de Proust pour beaucoup.

Il est aussi intéressant de noter que l’actrice, pourtant peu active sur les réseaux sociaux de manière personnelle, choisit ponctuellement de revenir sur ces moments forts, confirmant leur importance dans sa trajectoire.

La publication de Blake Lively résonne ainsi comme un rappel délicat : « Gossip Girl » n’est pas qu’une série passée, c’est une mémoire collective. Ce genre de partage, simple mais sincère, confirme que les émotions liées à certaines œuvres traversent le temps. Pour beaucoup, ces quelques photos suffisent à replonger dans l’univers doré et dramatique de l’Upper East Side.

