« Ce n’est pas une bonne idée » : Olivia Rodrigo avoue donner de mauvais conseils

Ils sont jeunes, talentueux et très proches : Olivia Rodrigo et Conan Gray forment un duo complice sur la scène pop actuelle. S’ils partagent une amitié sincère et un amour commun pour la musique, leurs conseils ne sont pas toujours les plus avisés. Dans une récente interview croisée pour Interview Magazine, les deux artistes ont admis sans détour qu’ils se trompent régulièrement lorsqu’ils se conseillent mutuellement sur leurs choix de singles. Une confession pleine d’humour… mais aussi de lucidité.

Quand l’intuition artistique fait défaut

L’auteure-compositrice-interprète, musicienne et actrice américaine Olivia Rodrigo a révélé qu’elle avait failli ne jamais sortir son tube « Vampire » comme premier extrait de son album « Guts » – en partie à cause de l’avis de son ami l’artiste d’indie pop, auteur-compositeur-interprète et youtubeur américain d’origines japonaise et irlandaise Conan Gray.

« Quand je lui ai fait écouter ‘Vampire’, je lui ai demandé : ‘C’est bien, non ?’ Et il m’a répondu : ‘Pas pour un premier single' », explique Olivia Rodrigo. Un jugement qu’Olivia prend aujourd’hui avec légèreté, puisque le titre a connu un immense succès critique et commercial. De son côté, Olivia Rodrigo n’a pas été plus inspirée lorsqu’elle a entendu « Memories », l’un des titres phares de l’album « Superache » de Conan Gray : « Tout le monde l’a adoré, mais quand je l’ai découvert, je me suis dit : ‘Je pense que tu as mieux que ça' », raconte Olivia Rodrigo. Deux erreurs de jugement qui, avec le recul, font sourire les deux artistes.

Des artistes trop proches pour être objectifs

« On est notoirement mauvais pour juger la musique de l’autre », avoue Olivia Rodrigo. Selon elle, leur proximité émotionnelle et créative brouille leur discernement. « On est trop impliqués pour avoir du recul. On ne voit plus la forêt à force de fixer les arbres ».

Ce manque d’objectivité ne remet pas en question la force de leur lien. Au contraire, il en souligne la profondeur. Conan Gray et Olivia Rodrigo ont toujours revendiqué une amitié basée sur la créativité et la bienveillance. Ils se sont rencontrés à travers leur travail avec le producteur Dan Nigro, et leur complicité est devenue évidente à mesure qu’ils évoluaient dans l’industrie musicale.

Une relation pleine de soutien… et d’autodérision

Malgré leurs conseils parfois douteux, les deux artistes restent de fervents soutiens l’un pour l’autre. Olivia Rodrigo confie que toute sa famille est fan de Conan Gray, en particulier sa mère, qui adore sa chanson Vodka Cranberry. « Ma mère est une grande fan de Conan. Ma famille parcourt des kilomètres pour le voir en concert ». Des petites anecdotes qui montrent que leur relation dépasse le cadre strictement professionnel.

Ils ont d’ailleurs souvent affiché leur complicité publiquement, que ce soit en partageant des TikToks humoristiques, en recréant des scènes de Twilight, ou en se rendant ensemble à des événements. Lorsqu’Olivia Rodrigo a dévoilé « Vampire », Conan Gray a même commenté sur Instagram :« Edward et Bella seraient fiers », clin d’œil amusé à l’univers vampirique de la chanson.

Deux trajectoires qui s’entrecroisent

Alors qu’Olivia Rodrigo poursuit la promotion de « Guts », Conan Gray vient tout juste de sortir son nouvel album Wishbone, le 15 août. Un projet qu’il décrit comme introspectif et expérimental, représentatif de son état d’esprit à l’approche de la trentaine. Les deux artistes, bien que différents dans leur univers musical, partagent une même volonté : celle de créer en restant sincères.

Dans un univers où chaque décision artistique est scrutée et commentée, Olivia Rodrigo et Conan Gray rappellent avec humour qu’il est parfois difficile de faire les bons choix – surtout entre amis. Mais leurs « mauvais conseils » n’ont en rien entaché leurs carrières respectives. Au contraire, ils soulignent leur authenticité, leur capacité à rire d’eux-mêmes et la force d’un lien qui va bien au-delà des hits.