« C’est très provocant ! » : Jamie Lee Curtis (66 ans) critiquée pour une vidéo « déplacée »

Jamie Lee Curtis continue de s’imposer comme une figure incontournable du cinéma américain. Une récente vidéo publiée par Disney sur TikTok a pourtant suscité un flot de réactions inattendues. Vêtue d’un haut jugé « osé » par certains internautes, l’actrice a été au centre d’un débat qui a largement dépassé la simple promotion du film « Freakier Friday ». Sur X (ex-Twitter) comme sur TikTok, les critiques se multiplient – certaines personnes allant jusqu’à réclamer la suppression de la séquence.

Une tenue qui fait réagir

Dans la vidéo, Jamie Lee Curtis apparaît en interview pour la promotion du film, vêtue d’un haut laissant entrevoir une partie de son corps. Rapidement, des commentaires sont apparus en ligne :« C’est très provocant ! », « Pourquoi Disney publie ça ? », « Je suis choqué qu’ils laissent cette vidéo en ligne ». Certains internautes ont estimé que la plateforme d’un studio comme Disney ne devrait pas diffuser une image jugée « trop audacieuse ». La séquence a rapidement été repostée sur X (ex-Twitter), où elle a continué d’alimenter les discussions.

Why would Disney post that 💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/d8lE0da1kc — Ichigo Niggasake (@SomaKazima2) August 17, 2025

Un choix vestimentaire en lien avec son rôle

Ce détail n’est pourtant pas anodin. Selon plusieurs observateurs, la tenue choisie par l’actrice ferait directement référence à son personnage dans « Freakier Friday », une comédie où l’échange des corps et l’inversion des rôles sont au cœur de l’intrigue. La stylisation affiché fièrement de son apparence s’inscrirait donc dans une démarche artistique et promotionnelle, en cohérence avec le film.

Le droit de s’habiller comme on le souhaite

Au-delà de cette interprétation, le débat soulève une question plus large : pourquoi une femme, qu’elle ait 20, 40 ou 66 ans, devrait-elle justifier ses choix vestimentaires ? De nombreux fans ont pris la défense de l’actrice, rappelant que Jamie Lee Curtis a toujours affirmé son image avec liberté, et que personne ne devrait être jugé sur sa tenue. « Elle est incroyable et peut s’habiller comme elle veut », commente une internaute. « Ce qui est vraiment déplacé, ce sont les réactions choquées », ajoute un autre.

Une polémique révélatrice

Cette controverse met en lumière la manière dont certaines représentations continuent de diviser. Là où certaines personnes y voient une provocation inappropriée, d’autres y perçoivent simplement une artiste libre de son expression et fidèle à son rôle. Pour Jamie Lee Curtis, habituée à bousculer les codes depuis le début de sa carrière, cette séquence semble s’ajouter à une longue liste de moments où elle a préféré suivre son instinct plutôt que céder aux attentes.

La polémique autour de cette vidéo TikTok révèle ainsi moins sur Jamie Lee Curtis que sur la réception publique des images féminines dans l’industrie du divertissement. Si certaines personnes y voient une provocation, d’autres rappellent qu’à tout âge, une femme reste libre de ses choix vestimentaires – que ceux-ci soient liés à un rôle ou à son style personnel. Une chose est certaine : loin d’être effacée, l’actrice continue d’affirmer une présence qui ne laisse personne indifférent.