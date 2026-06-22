À bord d’un yacht, Khloé Kardashian mise sur une tenue qui ne passe pas inaperçue

Julia P.
@khloekardashian / Instagram

La personnalité de télévision américaine Khloé Kardashian sait comment capter l’attention. Elle a partagé sur Instagram une série de clichés pris à bord d’un yacht, vêtue d’une robe rose qui n’est pas passée inaperçue. Une tenue estivale fidèle à son sens du style.

Une robe rose éclatante

Au cœur de ce look, une robe courte d’un rose tendre, à l’effet brillant et satiné, qui capte la lumière. Le modèle, sans bretelles et près du corps, mise sur une silhouette épurée et structurée. Sa coupe courte, bien au-dessus du genou, accentue l’allure résolument estivale de l’ensemble. Un choix mode qui transforme une simple robe en véritable pièce statement.

Des accessoires réduits à l’essentiel

Khloé Kardashian a opté pour des accessoires minimalistes. Elle a simplement ajouté de fines boucles d’oreilles discrètes, laissant la robe occuper le devant de la scène. Aux pieds, des escarpins blancs à bout pointu venaient parfaire et allonger sa silhouette, dans un esprit chic et épuré.

Une mise en beauté maîtrisée

Côté beauté, elle est restée fidèle à une élégance sophistiquée. Un maquillage soigné, aux yeux soulignés et aux lèvres mates, complétait harmonieusement l’ensemble. Une mise en beauté lumineuse mais discrète, pensée pour rehausser le look sans lui voler la vedette.

 

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Un décor de vacances chic

En posant à bord d’un yacht, Khloé Kardashian a renforcé l’atmosphère vacances et le côté solaire de sa publication. Une mise en scène léchée, à l’image de ses apparitions, qui confirme son statut d’icône mode suivie par des millions d’abonnés. Au-delà de la télé-réalité, elle s’est d’ailleurs imposée comme une véritable femme d’affaires, à la tête de sa propre marque de prêt-à-porter.

Avec cette robe rose et son décor de rêve, Khloé Kardashian signe ainsi une apparition maîtrisée. Entre éclat de la matière, accessoires épurés et mise en beauté soignée, elle prouve une fois de plus son sens aigu du style. Une tenue qui, sans surprise, n’a pas manqué de faire réagir ses abonnés.

Julia P.
Julia P.
Je suis Julia, une journaliste passionnée par la découverte et le partage d'histoires captivantes. Avec une plume créative et un regard aiguisé, je m'efforce de donner vie aux sujets les plus divers, des tendances en vogue aux questions de société en passant par les délices culinaires et les secrets de beauté.
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