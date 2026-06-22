« Je savais qui il était » : la révélation d’Ester Expósito sur Kylian Mbappé intrigue les fans

Récompensée au Festival de Télévision de Monte-Carlo, Ester Expósito a accordé un entretien dans lequel une confidence a particulièrement retenu l’attention. Interrogée par le média Legend sur Kylian Mbappé, dont le nom est associé au sien depuis quelques mois, l’actrice espagnole a glissé une petite phrase – « Je savais qui il était » – qui a aussitôt intrigué ses fans.

Une brève allusion à Kylian Mbappé

Depuis le début de l’année, Ester Expósito a vu son nom régulièrement rapproché de celui du footballeur français, les deux personnalités ayant été aperçues ensemble à plusieurs reprises. Aucun des deux, toutefois, n’a commenté publiquement la nature de ce lien. Fidèle à sa discrétion, Ester Expósito s’est contentée d’évoquer brièvement le sujet, reconnaissant simplement savoir qui il était – une évidence, tant le sportif est mondialement connu. Ester Expósito a par ailleurs redit son souhait de préserver sa vie privée, confiant ne pas vouloir que cette médiatisation prenne le pas sur sa carrière.

« Je n’y connais rien au foot »

Au-delà de cette allusion, c’est surtout son rapport au football qui a marqué les esprits. « Je n’y connais rien en foot ! Je ne suis allée au stade que très peu de fois dans ma vie. Chez moi, personne ne regardait de match à la télévision », avoue-t-elle pour Le Parisien. Et ce, malgré la ferveur que suscite ce sport en Espagne : « Même si l’Espagne est un grand pays de football, je n’ai pas cette culture-là », précise-t-elle.

Un paradoxe avec son nouveau film

Un aveu d’autant plus « savoureux » qu’il intervient à un moment particulier de sa carrière. Ester Expósito vient en effet d’achever le tournage de « Baton », son premier film en anglais, tourné aux États-Unis, dont l’intrigue tourne autour d’un footballeur. « C’est un univers que je découvre, et avec ce film, tout arrive en même temps. Donc je commence à m’y intéresser », explique-t-elle, amusée par la coïncidence.

Une actrice en pleine ascension

À Monte-Carlo, Ester Expósito a reçu la Nymphe d’or du meilleur espoir international, récompense de son parcours déjà riche. Révélée mondialement par la série « Élite » en 2018, alors qu’elle n’avait que 18 ans, elle a depuis multiplié les projets pour ne pas rester enfermée dans un seul rôle. On la retrouvera prochainement dans le thriller « Enfrentados : Marfil » ainsi que dans « Dante », présenté récemment au Festival de Tribeca.

Entre confidence mesurée sur sa vie privée et aveu sincère sur sa méconnaissance du football, Ester Expósito confirme ainsi son tempérament discret, attachée à garder le cap sur sa carrière. Une chose est sûre : avec ses projets internationaux, l’actrice et mannequin espagnole n’a pas fini de faire parler pour son talent, avant tout.