Jugée « trop masculine », cette chanteuse montante subit des critiques sur son apparence

Anaëlle G.
@itsyoungmiko / Instagram

La rappeuse et auteure-compositrice-interprète portoricaine Young Miko fait face à des critiques la qualifiant de « trop masculine » en raison de son style androgyne et de son « flow trap agressif ».

Un style streetwear qui ne fait pas l’unanimité sur Internet

Young Miko arbore souvent des hoodies oversized (sweat large), pantalons larges, chaînes XXL, sneakers chunky et cheveux courts ou en queue-de-cheval slickée, un look « tomboy » qui tranche avec les « codes féminins » dits traditionnels du reggaeton. Ce style Y2K revisité – inspiré anime et tatouages – renforce son image de « reine queer », mais attire des moqueries sur les réseaux l’accusant d’être « pas assez femme » ou « comme un garçon ».

 

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Backlash queer dans l’urbano latin

Son rap frontal – comme dans « Lisa » ou « Rookie of the Year » – reprend les codes macho de l’urbano, où la drague se fait directe, sans filtre. Cette posture, souvent décrite comme un « positionnement agressivement masculin », détourne les normes d’un genre historiquement marqué par le patriarcat et l’homophobie. Résultat : un backlash virulent en ligne, où certains la jugent « trop butch pour une lesbienne », révélant les attentes normatives encore fortes, même dans son public.

En tant qu’artiste ouvertement lesbienne, Young Miko bouscule pourtant les codes en mettant en scène des relations sapphiques sans les réduire à la souffrance ou à la marginalité. Cette visibilité s’accompagne toutefois de critiques sexistes et homophobes récurrentes : remarques sur son corps jugé « trop masculin », sur son apparence sans maquillage, ou encore sur son refus d’entrer dans des catégories genrées traditionnelles.

Ce contraste est d’autant plus frappant que son succès ne cesse de croître – concerts à guichets fermés, notamment à El Coliseo en 2025, et collaborations majeures avec des figures du genre comme la chanteuse colombienne de latin trap et de reggaeton Karol G. Malgré cela, les critiques persistent sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Reddit, illustrant les tensions entre évolution artistique et résistances culturelles dans la scène urbano.

 

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Nominée aux Latin Grammys, tournée XOXO sold-out : Young Miko transforme finalement les critiques en force, créant un espace safe pour les personnes LGBTQ+ dans le trap latin (sous-genre musical du hip-hop latino).

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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