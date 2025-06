À 60 ans, Brooke Shields rayonne en bikini pour son anniversaire

À l’aube d’une nouvelle décennie, Brooke Shields a choisi de célébrer son 60e anniversaire avec éclat, posant en bikini dans un cadre idyllique. L’actrice et mannequin emblématique continue de redéfinir les normes liées à l’âge, avec une élégance et une sérénité qui inspirent des générations de femmes.

Une icône qui rayonne

Le 31 mai 2025, Brooke Shields a soufflé ses 60 bougies depuis une plage paradisiaque, dans ce qui semble être une escapade au bord de l’eau. Sur son compte Instagram, elle a partagé une série de photos qui ont immédiatement conquis ses millions d’abonnés : allongée sur un hamac, en maillot deux-pièces noir, un chapeau de paille à larges bords posé sur la tête et des bijoux dorés soulignant son style naturel et chic.

En légende, elle écrit simplement : « Réveillée aujourd’hui au paradis… et dans une nouvelle décennie de vie ! Voici 60 ans ! ». Un message à la fois simple et fort, qui incarne sa philosophie : accepter chaque étape de la vie avec joie et assurance.

Une célébration dans l’esprit body positive

Depuis plusieurs années, Brooke Shields s’est affirmée comme une voix influente au sujet du vieillissement sans tabou. Loin des injonctions esthétiques qui pèsent sur les femmes, elle plaide pour une représentation plus authentique du corps des femmes à chaque âge.

En 2024, elle lançait sa propre marque de soins capillaires, « Commence », pensée spécifiquement pour les femmes de plus de 40 ans. Dans une interview donnée au média People, elle déclarait alors : « Les femmes de mon âge représentent une force dans l’industrie de la beauté. Il est temps qu’on les écoute, qu’on les voit et qu’on les célèbre ».

Une vie sous les projecteurs

Brooke Shields a grandi sous les feux des projecteurs. Devenue célèbre très jeune grâce à son rôle dans « Pretty Baby » (1978), elle a ensuite marqué les années 1980 en tant que mannequin et égérie Calvin Klein. Malgré les pressions constantes de l’industrie et les défis personnels, elle a su préserver une image de femme forte, indépendante et équilibrée.

Son passage à la soixantaine n’est donc pas un renoncement pour elle, mais bien une continuité. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses célébrités lui ont rendu hommage, saluant son authenticité et son rayonnement. Parmi elles, ses amies proches comme Helena Christensen ou Naomi Watts, qui l’ont qualifiée de « belle à l’intérieur comme à l’extérieur ».

À l’heure où le jeunisme reste dominant dans les médias et la publicité, la démarche de Brooke Shields agit comme un contre-pied salutaire. Elle ouvre la voie à une représentation plus réaliste et apaisée du corps des femmes. Brooke Shields célèbre ses 60 ans comme elle a vécu sa carrière : avec authenticité, élégance et détermination. Une manière inspirante de rappeler que vieillir, c’est aussi gagner en confiance et en liberté.