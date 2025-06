À 21 ans, elle remporte le titre de Miss Monde 2025, et son histoire n’est pas banale

À seulement 21 ans, Opal Suchata Chuangsri vient d’entrer dans l’histoire en devenant la première Thaïlandaise à remporter le titre de Miss Monde. Ce couronnement, survenu à Hyderabad en Inde le 31 mai 2025, ne résume pas à lui seul la richesse de son parcours, fait de résilience, d’engagement et de détermination.

Une première historique pour la Thaïlande

C’est une scène de liesse qui s’est déroulée sur la scène du Jio World Convention Centre en Inde : Opal Suchata, candidate représentant la Thaïlande, a été couronnée Miss Monde 2025 à l’issue d’une finale réunissant 108 jeunes femmes venues des quatre coins du globe. Elle succède à la Polonaise Karolina Bielawska, Miss Monde 2021, la précédente édition ayant été reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie.

Opal s’est démarquée dès les premières étapes du concours, non seulement par son élégance, mais aussi par son engagement social profond. Elle a devancé l’Éthiopienne Hasset Dereje Admassu (1re dauphine), la Polonaise Maja Klajda (2e dauphine) et la Martiniquaise Aurélie Joachim (3e dauphine). Ce triomphe marque une grande première pour la Thaïlande, qui n’avait jamais remporté le titre en 72 éditions du concours.

Une jeune femme brillante et déterminée

Née le 20 septembre 2003 à Phuket, Opal Suchata a grandi entre Bangkok et sa province natale. Très tôt, elle se distingue par ses résultats scolaires. Diplômée de la Triam Udom Suksa School, l’un des lycées les plus prestigieux du pays, elle poursuit aujourd’hui un cursus en sciences politiques et relations internationales à l’Université Thammasat.

Trilingue – elle parle couramment le thaï, l’anglais et le mandarin – elle ambitionne de travailler dans la diplomatie, avec un objectif clair : défendre les droits des femmes et des enfants à l’échelle internationale. Cette vocation s’est forgée à la lumière d’un événement marquant de son adolescence.

Une épreuve personnelle transformée en mission publique

À l’âge de 16 ans, Opal subit une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur bénigne du sein. Une expérience éprouvante, qui la confronte très jeune à la vulnérabilité du corps et à la peur de la maladie. Elle choisit d’en faire un moteur de son engagement.

C’est ainsi qu’est né son projet « OpalForHer », une initiative de sensibilisation au cancer du sein chez les adolescentes et jeunes femmes, en particulier en milieu scolaire. Le projet a été salué par le jury de Miss Monde dans la catégorie « Beauty With A Purpose » – un pilier du concours – pour sa portée éducative et son ancrage local.

Une réponse marquante en finale

La question décisive lors de la finale lui a été posée par l’acteur indien Sonu Sood : « Quelle est, selon vous, la responsabilité d’un leader lorsqu’il raconte son histoire ? ». Sans hésiter, Opal a répondu : « Un vrai leader choisit de raconter son histoire avec vérité, mais surtout avec humilité. Soyez la personne que quelqu’un d’autre admirera ». Cette réponse simple mais puissante a conquis le jury et résumé l’essence de son parcours : l’humilité, la vérité et l’impact positif sur les autres.

Une trajectoire déjà exceptionnelle

Avant Miss Monde, Opal s’était déjà illustrée dans l’univers des concours de beauté. En 2024, elle avait ainsi remporté le titre de Miss Univers Thaïlande et s’était classée troisième dauphine à l’élection de Miss Univers à Mexico. Toutefois, son inscription à Miss Monde a généré une controverse contractuelle qui a entraîné sa disqualification rétroactive du concours Miss Univers – une décision technique qui n’a en rien entamé sa crédibilité ni sa popularité.

Depuis sa victoire, la jeune femme est célébrée comme une icône nationale en Thaïlande. Des cérémonies ont été organisées à Bangkok, et les réseaux sociaux thaïlandais ont été inondés de messages de fierté et de félicitations. Dans un pays où la représentation féminine dans les hautes sphères reste un enjeu important, le succès d’Opal est vu comme un symbole d’émancipation et de progrès. Au-delà des frontières thaïlandaises, c’est aussi un message d’universalité qu’elle incarne : l’intelligence émotionnelle comme moteur du changement, et de la jeunesse engagée.

La victoire d’Opal Suchata à Miss Monde 2025 ne marque ainsi pas seulement un succès personnel ou national : elle redéfinit ce que peut être une « reine de beauté » au XXIe siècle. Ambassadrice de la bienveillance, Opal rappelle qu’aucun obstacle n’est insurmontable lorsqu’on choisit de transformer ses blessures en combat pour les autres. Et si la couronne brille sur sa tête, c’est surtout la force de son engagement qui éclaire le monde.