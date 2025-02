Qui est Kim Turnbull, la nouvelle compagne de Romeo Beckham ?

Romeo Beckham, le deuxième fils de David et Victoria Beckham, fait parler de lui. Cette fois, c’est pour sa relation avec une certaine Kim Turnbull, une jeune femme de 23 ans dont la vie trépidante, artistique et affirmée intrigue autant qu’elle fascine. Mais qui est donc cette Kim Turnbull qui partage la vie du jeune Beckham ?

Une artiste aux multiples talents

Kim Turnbull n’est pas une simple « girlfriend de célébrité ». Elle appartient à cette génération d’artistes touche-à-tout qui brouillent les frontières entre disciplines. Née dans une famille d’artistes renommés, elle a su se forger sa propre identité dans le monde de l’art et de la mode. Petite-fille du célèbre peintre et sculpteur écossais William Turnbull, Kim a en effet hérité d’un riche patrimoine artistique. Son père, Johnny Turnbull, a fait partie du groupe britannique 23 Skidoo, ce qui a sans doute influencé son parcours musical. Fille et petite-fille d’artistes, elle a ainsi grandi dans un environnement propice à l’expression créative. Un héritage qui se ressent dans son travail, aussi bien visuel que musical.

Un parcours dans la mode

Avec son allure magnétique et un style affirmé mêlant élégance et audace, Kim Turnbull n’a pas tardé à se faire repérer par les grandes marques de mode. Dès son plus jeune âge, elle s’est lancée dans le mannequinat. Elle a défilé pour des marques prestigieuses et participé à des campagnes publicitaires remarquées. En 2017, elle a notamment été le visage de la campagne du parfum Decadence de Marc Jacobs, aux côtés d’autres jeunes talents prometteurs. Sa carrière l’a amenée à collaborer avec des marques telles que Fendi, Miu Miu, Ellesse et Stüssy, la propulsant rapidement sur le devant de la scène fashion. Une chose est sûre : Kim Turnbull n’a pas besoin de s’effacer derrière la notoriété de son compagnon Romeo Beckham.

Une passion pour la musique

En parallèle de ses activités dans la mode, Kim Turnbull nourrit une passion pour la musique. Suivant les traces de son père, elle s’est également lancée dans la musique, mais d’une manière différente. Depuis 2021, elle s’est fait un nom en tant que DJ, mixant lors d’événements prestigieux, en boîte de nuit et dans des festivals. Cette double carrière de mannequin et de DJ lui a permis de se créer une place unique dans le monde de la nuit londonienne et internationale.

Une histoire d’amour médiatisée

C’est le 13 novembre 2024 que Romeo Beckham a choisi d’officialiser sa relation avec Kim Turnbull sur Instagram. Depuis, le couple partage régulièrement des moments de leur vie à deux sur Instagram, notamment en story. Le couple semble inséparable, partageant des moments complices lors d’événements glamour et des voyages à travers le monde. Les tabloïds britanniques se sont rapidement emparés de cette romance, spéculant sur leur avenir et scrutant leurs moindres apparitions publiques.

Une personnalité affirmée

Kim Turnbull revendique une identité forte et refuse d’être enfermée dans une case. Inspirante, créative et déterminée, elle incarne cette génération de jeunes femmes qui tracent leur propre chemin. Avec plus de 17 000 followers sur Instagram, elle s’est imposée comme une influenceuse mode à part entière. Son style, mêlant élégance et street wear, en fait une figure de la nouvelle génération fashion.

À seulement 23 ans, Kim Turnbull a déjà accompli beaucoup dans sa carrière. Elle apparaît comme une jeune artiste polyvalente et talentueuse, dont la relation avec Romeo Beckham n’est qu’un aspect d’une vie bien remplie. Son parcours dans la mode et la musique, ainsi que son héritage artistique, font d’elle bien plus qu’une simple « petite amie de célébrité ».