Georgina Rodríguez officialise ses fiançailles avec Cristiano Ronaldo : la bague divise internet !

C’est officiel : Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo vont se marier. L’annonce, accompagnée d’une photo de la gigantesque bague de fiançailles, a rapidement enflammé Instagram et provoqué une avalanche de réactions.

Une annonce très attendue… et une bague XXL

Le 11 août 2025, Georgina Rodríguez a dévoilé sur Instagram une photo de sa main avec une bague de fiançailles remarquable, assortie du message : « Oui, je le veux. Dans celle-ci et dans toutes mes vies ». Le bijou, de taille spectaculaire, a immédiatement attiré l’attention et partagé les fans : certaines personnes admirent le diamant, d’autres trouvent la bague trop ostentatoire. Estimée à plus d’un million de dollars, la bague brille autant que les habitants les plus célèbres d’Instagram .

Les félicitations affluent, mais le style fait débat

Rapidement, plusieurs célébrités et amis du couple ont adressé leurs félicitations. Sur les réseaux sociaux, le vrai sujet est devenu la bague elle-même : « too much » pour certaines personnes, « sublime » pour d’autres. Les débats sur la taille, le prix et le style du bijou divisent : faut-il miser sur la démesure ou la discrétion, même pour un couple star ?

Un couple uni face à l’épreuve, bientôt devant l’autel

Ensemble depuis 2016, parents de deux filles, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ont déjà traversé des épreuves, notamment la perte tragique de leur fils en 2022. Malgré les regards et événements difficiles, les deux stars défendent une complicité solide et une famille recomposée, affichant leur bonheur en public et sur les réseaux sociaux.

Mariage en vue, célébration XXL ?

Pour l’heure, aucune date de cérémonie n’a été annoncée, mais vu la dimension du bijou et le train de vie du couple, tout laisse penser que le mariage sera aussi spectaculaire que la bague. Les fans guettent déjà chaque indice sur les futurs préparatifs.

Les fiançailles du couple le plus médiatique de l’année confirment ainsi la puissance des symboles : en amour comme sur Instagram, chaque détail – surtout la bague – fait l’événement.