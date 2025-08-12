Georgina Rodríguez officialise ses fiançailles avec Cristiano Ronaldo : la bague divise internet !

Fabienne Ba.
@georginagio/Instagram
C’est officiel : Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo vont se marier. L’annonce, accompagnée d’une photo de la gigantesque bague de fiançailles, a rapidement enflammé Instagram et provoqué une avalanche de réactions.

Une annonce très attendue… et une bague XXL

Le 11 août 2025, Georgina Rodríguez a dévoilé sur Instagram une photo de sa main avec une bague de fiançailles remarquable, assortie du message : « Oui, je le veux. Dans celle-ci et dans toutes mes vies ». Le bijou, de taille spectaculaire, a immédiatement attiré l’attention et partagé les fans : certaines personnes admirent le diamant, d’autres trouvent la bague trop ostentatoire. Estimée à plus d’un million de dollars, la bague brille autant que les habitants les plus célèbres d’Instagram .

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio)

Les félicitations affluent, mais le style fait débat

Rapidement, plusieurs célébrités et amis du couple ont adressé leurs félicitations. Sur les réseaux sociaux, le vrai sujet est devenu la bague elle-même : « too much » pour certaines personnes, « sublime » pour d’autres. Les débats sur la taille, le prix et le style du bijou divisent : faut-il miser sur la démesure ou la discrétion, même pour un couple star ?

Un couple uni face à l’épreuve, bientôt devant l’autel

Ensemble depuis 2016, parents de deux filles, Georgina Rodríguez et Cristiano Ronaldo ont déjà traversé des épreuves, notamment la perte tragique de leur fils en 2022. Malgré les regards et événements difficiles, les deux stars défendent une complicité solide et une famille recomposée, affichant leur bonheur en public et sur les réseaux sociaux.

Mariage en vue, célébration XXL ?

Pour l’heure, aucune date de cérémonie n’a été annoncée, mais vu la dimension du bijou et le train de vie du couple, tout laisse penser que le mariage sera aussi spectaculaire que la bague. Les fans guettent déjà chaque indice sur les futurs préparatifs.

Les fiançailles du couple le plus médiatique de l’année confirment ainsi la puissance des symboles : en amour comme sur Instagram, chaque détail – surtout la bague – fait l’événement.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Halle Berry (58 ans) valide ce maillot qui s’adapte à toutes les morphologies

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Halle Berry (58 ans) valide ce maillot qui s’adapte à toutes les morphologies

Halle Berry prouve que la beauté et l’élégance n’ont pas d’âge. Lors de ses vacances, l’actrice, productrice et...

« Absolument parfaite » : à 44 ans, Jessica Alba brille en maillot

Jessica Alba a une nouvelle fois captivé ses abonnés sur Instagram. L’actrice et entrepreneuse a publié une série...

« J’étais bluffée » : Pamela Anderson réagit à l’hommage de Beyoncé en maillot

Lors d’une récente apparition télévisée, Pamela Anderson a exprimé sa surprise face à l’hommage que Beyoncé lui a...

Le jour où Stallone a tenté de conquérir Pamela… à sa façon

Elle est l’icône pop audacieuse, lui la star indétrônable d’Hollywood. Des années plus tard, Pamela Anderson revient sur...

Heidi Klum (52 ans) ose le bustier rétro qui captive internet !

Icône de la mode et muse éternelle des podiums, Heidi Klum signe un retour sous les projecteurs qui...

Elizabeth Hurley s’affiche en maillot avec sa mère de 85 ans

Elizabeth Hurley prouve une fois de plus que le style et la joie de vivre ne connaissent pas...