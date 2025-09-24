Un cadeau jugé « indécent » : Sarah Michelle Gellar accusée d’être une mauvaise mère

À l’occasion des 16 ans de sa fille Charlotte, l’actrice, productrice et entrepreneure américaine Sarah Michelle Gellar a voulu marquer le coup. En partageant sur Instagram un message d’anniversaire accompagné d’un aperçu du cadeau choisi (une Jeep), la star de « Buffy contre les vampires » ne s’attendait sûrement pas à déclencher une telle polémique.

« Elle est trop jeune » : les critiques pleuvent

Sous la publication Instagram de Sarah Michelle Gellar, de nombreux internautes n’ont pas mâché leurs mots. Certains ont jugé le cadeau « ridiculeusement cher », « indécent », « inapproprié pour une adolescente ». Une personne commente même : « Joyeux anniversaire Charlotte… mais ne banalisez pas les voitures hors de prix offertes aux jeunes conducteurs. Vous avez malheureusement gâché son anniversaire ».

D’autres dénoncent le symbole : « Elle est trop jeune pour avoir une Jeep. Il faut qu’elle comprenne la valeur de l’argent ». La dimension écologique a également été pointée du doigt : « C’est super comment ça pollue un 4×4 ! ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sarah Michelle (@sarahmgellar)

Des fans montent au créneau pour défendre l’actrice

Face à cette vague de critiques, plusieurs fans de Sarah Michelle Gellar ont pris sa défense. « Elle fait ce qu’elle veut ! », commente un internaute. « Elle a l’argent de lui offrir, qu’elle en profite », rappelle un autre, soulignant que pour une célébrité, ce cadeau reste relativement modeste.

En définitive, cette polémique illustre un débat plus large : celui de la parentalité sous le regard du public, et des jugements rapides qui se multiplient sur les réseaux sociaux. Entre accusations de superficialité et défense de la liberté individuelle, l’actrice Sarah Michelle Gellar se retrouve malgré elle au centre d’une discussion qui dépasse largement le cadre d’un simple cadeau d’anniversaire.