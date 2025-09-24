« Cette femme ne vieillit pas ! » : à 62 ans, Demi Moore surprend avec une nouvelle coupe

Demi Moore prouve une fois encore son pouvoir de fascination. L’actrice, productrice et réalisatrice américaine a récemment dévoilé un nouveau look dans la dernière campagne Gucci intitulée « The Tiger », aux côtés de la mannequin américaine Kendall Jenner, l’acteur américain Ed Harris et la personnalité de la télévision canadienne Elliot Page. Et c’est surtout sa nouvelle coupe qui attire tous les regards : une frange effilée, chic et moderne, parfaite pour la saison automnale.

Un look capillaire chic

Dans la vidéo de la maison italienne, Demi Moore apparaît dans un décor somptueux, parée de bijoux étincelants et de tenues glamour. Le contraste est fort entre ce cadre luxueux et son jeu d’actrice intense : on la voit, visage marqué par des larmes, fixer la caméra avec émotion. Et pourtant, ce sont bien ses cheveux qui volent la vedette : sa frange apporte une fraîcheur inattendue tout en conservant sa longue chevelure emblématique.

Une avalanche de réactions admiratives

Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas tardé à réagir : beaucoup s’émerveillent de sa beauté intemporelle. « Cette femme ne vieillit pas ! », « Toujours aussi élégante », peut-on lire en commentaires. Sa transformation capillaire est largement saluée comme une preuve de son audace et de son éternelle modernité.

En définitive, si Demi Moore séduit des millions de personnes, c’est parce qu’elle incarne une idée simple mais essentielle : la beauté n’a pas d’âge. En continuant de surprendre et de se réinventer, l’actrice rappelle que l’élégance et le charisme ne dépendent pas du nombre d’années, mais d’une confiance en soi et d’une liberté de style.