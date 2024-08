Camille Cerf rayonne en maillot dans le clip d’une candidate de la Star Ac 2024

L’éclat d’une reine de beauté captive l’objectif : Camille Cerf illumine le dernier clip de la révélation de la Star Ac 2024.

Camille Cerf : égérie solaire du nouveau clip musical de Héléna Bailly

L’été s’annonce radieux et empreint d’une vague de confiance en soi grâce à Camille Cerf, l’éclatante Miss France 2015. Elle illumine le nouveau clip « Summer Body » de Héléna Bailly, révélée par la Star Academy. Dans une célébration vibrante de la diversité corporelle et de l’amour-propre, Camille Cerf apporte sa lumière à ce projet qui tient à cœur à Héléna. L’artiste a partagé sur les réseaux sociaux toute sa gratitude envers celles qui ont contribué au succès de cette œuvre musicale, soulignant leur beauté intérieure et extérieure.

Un hymne à l’acceptation de soi

Le morceau « Summer Body« , loin des injonctions saisonnières habituelles, nous invite à embrasser nos silhouettes telles qu’elles sont. La présence charismatique de Camille Cerf dans cette vidéo n’est pas anodine : elle renforce le message puissant d’Héléna Bailly avec authenticité et élégance. La chanson fait écho aux convictions personnelles de Camille, connue pour son engagement sincère en faveur du mouvement body positive.

Une collaboration artistique applaudie

Fédératrice et inspirante, la participation de Camille Cerf dans le clip a suscité une pluie d’éloges. Les fans se sont exprimés avec ardeur sur les plateformes sociales : acclamations pour sa présence rayonnante et félicitations pour un premier clip réussi qui met en exergue la complicité et la force des femmes. Le compteur des vues s’est envolé, témoignant du pouvoir rassembleur du projet.

Ce partenariat artistique entre Héléna Bailly et Camille Cerf dépasse le cadre musical : il est un vibrant rappel que chaque individu devrait se célébrer sans condition. Un message salutaire que chacun.e peut porter comme étendard cet été et bien au-delà.