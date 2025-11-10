Cette candidate à Miss Mundo Chili choque le public avec sa chanson

Dans le cadre du concours Miss Mundo Chili, Ignacia Fernández est apparue sur la scène du Teatro Municipal de Santiago dans une robe de dentelle noire. Candidate pour la région de Ñuble, elle devait présenter son talent devant le jury et le public. Plutôt que de choisir un numéro classique, elle a interprété sur scène un morceau original de son groupe de death metal, Decessus, accompagnée du guitariste Carlos Palma. Sa voix gutturale et son énergie sur scène ont provoqué la surprise et l’admiration, jusqu’à une ovation générale.​

Portrait d’une artiste hors normes

Mannequin et chanteuse professionnelle, Ignacia est aussi la leader du groupe Decessus depuis 2020. Elle revendique ouvertement son univers mêlant glamour et puissance : « On m’a souvent dit que je devais choisir entre être belle et être forte. J’ai compris qu’on pouvait être les deux », affirme-t-elle. Son expérience sur scène, en première partie de groupes internationaux comme Insomnium ou Epica, lui a permis de briser le vernis traditionnel du concours.​

Un message d’empowerment

Sur Instagram, suivie par plus de 220 000 abonnés, Ignacia a expliqué que le metal est un refuge et une source de force. Elle voit sa prestation comme une opportunité d’inspirer et de montrer qu’on peut rester fidèle à soi-même, sans craindre les préjugés de la société : « C’était une expérience formidable de briser les barrières, d’inspirer, d’être fidèle à moi-même et de montrer que nous ne devons pas craindre les préjugés des autres »​.

En résumé, la prestation d’Ignacia Fernández marque un tournant dans l’histoire des concours de beauté au Chili, prônant l’audace et invitant à repenser l’idée reçue de la féminité.