Cardi B surprend avec une chevelure rouge intense lors d’un évènement

La rappeuse américaine Cardi B a fait sensation aux BET Awards 2026 en arborant une nouvelle chevelure rouge feu, lors d’une performance scénique particulièrement spectaculaire à Los Angeles.

Une apparition très attendue aux BET Awards 2026

C’est lors de la cérémonie des BET Awards 2026, organisée au Peacock Theater de Los Angeles, que Cardi B a livré sa nouvelle apparition stylée. La cérémonie célèbre depuis 2001 les accomplissements des artistes, athlètes et philanthropes noirs ainsi que leur impact sur la culture contemporaine. Pour cette édition particulièrement attendue, Cardi B figurait parmi les performeuses vedettes de la soirée.

Une chevelure rouge feu inédite

L’élément le plus marquant de cette apparition est sans conteste sa nouvelle coiffure. Cardi B, habituellement aperçue avec une chevelure noire, a en effet fait sensation en arborant une longue chevelure rouge feu. Une transformation capillaire qui a immédiatement attiré l’attention des photographes et des fans. Ses cheveux étaient coiffés détachés, dans de longues ondulations volumineuses qui retombaient sur ses épaules.

Une tenue de scène spectaculaire

Pour accompagner cette chevelure flamboyante, Cardi B portait une pièce structurée multicolore, ornée d’un motif intergalactique dans des tonalités de violet, rose et jaune. Une création qui convoque les codes de la science-fiction pop des années 1970 tout en s’adaptant aux exigences scéniques contemporaines. Cette pièce centrale était accompagnée d’un manteau violet aux épaules accentuées et au col particulièrement travaillé, dans une construction architecturale qui prolongeait la dimension futuriste de la silhouette.

Des bottes cuissardes pour parfaire le look

Aux jambes, Cardi B a complété cette tenue par des collants résille et des bottes cuissardes violettes à hauteur de cuisse. Ce choix de chaussures prolonge la cohérence chromatique du look général, en jouant pleinement la carte du violet. Une démarche stylistique typique des grandes performances scéniques contemporaines, où chaque détail est pensé pour avoir un impact visuel maximal jusque dans les choix les plus accessoires.

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Une entrée scénique mémorable

Au-delà de son look, c’est la mise en scène de la performance qui a marqué les esprits. Cardi B est entrée sur scène en se tenant debout sur une moto, dans une démonstration qui a immédiatement enflammé le public présent. Elle a ensuite rejoint ses danseurs devant un décor reproduisant une ambiance urbaine, multipliant les chorégraphies dynamiques. La rappeuse a notamment dansé sur une table de roulette, dans une séquence qui rappelait les codes des casinos et des grandes performances de Las Vegas. Elle a également démontré ses talents en pole dance, dans un moment particulièrement applaudi par les spectateurs.

Six nominations pour la rappeuse

L’apparition scénique de Cardi B intervenait à un moment particulièrement chargé de sa carrière. Elle cumulait en effet pas moins de six nominations dans différentes catégories de la cérémonie des BET Awards 2026. Elle était en lice pour le Viewers’ Choice Award avec son titre « Outside », pour la Meilleure Collaboration avec son « Errtime Remix » en duo avec Jeezy et Latto, pour le titre de Meilleure Artiste Féminine Hip-Hop, pour le prix de Réalisatrice Vidéo de l’Année, pour l’Album de l’Année et pour le prestigieux Fashion Vanguard Award.

Avec sa nouvelle chevelure rouge feu, sa pièce structurée multicolore et ses bottes cuissardes violettes, Cardi B signe ainsi l’une des apparitions les plus marquantes de la cérémonie des BET Awards 2026. Au-delà du look, c’est tout un moment scénique mémorable que la rappeuse a livré à son public.