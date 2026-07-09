À 45 ans, Jessica Alba partage un aperçu de ses vacances au soleil

L’actrice et entrepreneuse américaine Jessica Alba a partagé sur Instagram un aperçu ensoleillé de ses dernières vacances, dans un décor tropical idyllique. Entre paysages spectaculaires et instants de détente, elle a offert à ses abonnés une parenthèse placée sous le signe du soleil et de la sérénité.

Une escapade dans un décor paradisiaque

Pour ces vacances entre amies, Jessica Alba a posé ses valises dans un lieu qui semble être la côte de Nā Pali, sur l’île de Kauai, à Hawaï – un endroit qu’elle a déjà décrit comme l’un de ses préférés. Sur les clichés, elle rayonne, posant à l’entrée d’une grotte marine, face à d’imposantes formations rocheuses et à une eau d’un bleu éclatant. Coiffée d’un grand chapeau de paille et chaussée de lunettes de soleil, Jessica Alba prend la pose avec complicité aux côtés d’une amie (Jen Kroog Rosenberg), dans une ambiance visiblement détendue et joyeuse.

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Un séjour sous le signe du bien-être

Au-delà des paysages, ces vacances avaient des allures de retraite ressourçante. Sur l’une des photos, on découvre Jessica Alba en pleine séance de méditation, assise sur un rocher près d’un ruisseau, deux pierres dans les mains, le regard tourné vers la végétation environnante. Une image apaisante, fidèle à l’image de Jessica Alba, très investie dans les questions de bien-être. Entre nature luxuriante et moments de calme, ce séjour respire vraisemblablement la déconnexion.

Une femme et actrice épanouie

Au-delà de ces vacances, Jessica Alba semble vivre une période sereine et épanouie. Maman de trois enfants, l’actrice mène de front sa carrière et ses activités d’entrepreneuse, à la tête de sa marque The Honest Company. Révélée à l’écran avant de devenir une femme d’affaires accomplie, elle cultive aujourd’hui un équilibre entre vie professionnelle, famille et moments pour elle, comme en témoigne cette escapade.

Avec cet aperçu de ses vacances hawaïennes, Jessica Alba donne ainsi le coup d’envoi d’un été placé sous le signe de la douceur. Entre décors paradisiaques, méditation et rencontres avec la nature, l’actrice prouve qu’elle sait savourer l’instant présent. De quoi, sans surprise, ravir ses fans.