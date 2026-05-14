La chanteuse Tyla enflamme les réseaux sociaux avec un look estival « audacieux »

Fabienne Ba.
@tyla / Instagram

La chanteuse, compositrice et danseuse sud-africaine Tyla est vraisemblablement en vacances, et elle le partage avec ses abonnés. Un de ses carrousels Instagram, légendé simplement « Water girl » (fille de l’eau), donne à voir une chanteuse épanouie au bord de l’eau – et un look estival qui n’a pas manqué de faire réagir.

Un look fleuri jaune et bleu

La chanteuse sud-africaine a publié une série de photos depuis ce qui ressemble à un lac ensoleillé, entourée d’eau et de lumière. La légende – deux mots, « Water girl » – résume parfaitement l’atmosphère du carrousel : détendue, solaire, sans artifice. Tyla y apparaît sur un bateau, verre à la main, aux côtés de son amie la réalisatrice et monteuse Aerin Moreno, les cheveux naturels en boucles libres dans le vent.

Pour cette journée sur l’eau, Tyla a choisi un ensemble de plage aux couleurs vives : un haut à imprimé floral jaune associé à un bas bleu à fines bretelles. Un duo chromatique immédiatement joyeux et cohérent, entre botanique et aquatique – qui s’intégrait parfaitement au décor naturel des photos. Ses cheveux frisés portés libres complétaient un look entièrement tourné vers la légèreté.

Des fans en mode réaction immédiate

Le post a rapidement accumulé les commentaires enthousiastes. Ses fans ont répondu avec la même énergie que les images dégageaient – de l’admiration mêlée d’affection, pour une chanteuse qui n’a jamais cherché à se montrer autrement que comme elle est. Tyla a cette capacité rare de rendre ses publications informelles aussi percutantes que ses looks de tapis rouge.

La « Water girl » avant la « A*Pop » girl

Ce post vacances s’inscrit dans un mois de mai particulièrement dense pour Tyla. La chanteuse prépare la sortie de son deuxième album « A*Pop » le 24 juillet 2026, dont les singles « Chanel » et « She Did It Again » avec Zara Larsson ont déjà beaucoup circulé. Elle a aussi fait la couverture du premier Beauty Zine d’i-D en avril, où elle a publiquement dénoncé les retouches photo. Cette escapade au bord de l’eau ressemble donc à une pause méritée avant une rentrée musicale très attendue. Et « Water girl » n’est pas juste une légende de vacances : c’est une continuité narrative entre l’artiste et son public, construite post après post.

Un haut fleuri, un lac, une amie et deux mots – Tyla n’avait ainsi pas besoin d’en faire davantage pour créer l’un de ses posts les plus commentés du printemps. C’est souvent quand on ne cherche pas à impressionner qu’on y parvient le mieux.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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