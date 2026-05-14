La chanteuse Tyla enflamme les réseaux sociaux avec un look estival « audacieux »

La chanteuse, compositrice et danseuse sud-africaine Tyla est vraisemblablement en vacances, et elle le partage avec ses abonnés. Un de ses carrousels Instagram, légendé simplement « Water girl » (fille de l’eau), donne à voir une chanteuse épanouie au bord de l’eau – et un look estival qui n’a pas manqué de faire réagir.

Un look fleuri jaune et bleu

La chanteuse sud-africaine a publié une série de photos depuis ce qui ressemble à un lac ensoleillé, entourée d’eau et de lumière. La légende – deux mots, « Water girl » – résume parfaitement l’atmosphère du carrousel : détendue, solaire, sans artifice. Tyla y apparaît sur un bateau, verre à la main, aux côtés de son amie la réalisatrice et monteuse Aerin Moreno, les cheveux naturels en boucles libres dans le vent.

Pour cette journée sur l’eau, Tyla a choisi un ensemble de plage aux couleurs vives : un haut à imprimé floral jaune associé à un bas bleu à fines bretelles. Un duo chromatique immédiatement joyeux et cohérent, entre botanique et aquatique – qui s’intégrait parfaitement au décor naturel des photos. Ses cheveux frisés portés libres complétaient un look entièrement tourné vers la légèreté.

Tyla via Instagram 📸 pic.twitter.com/HOhDaww2aT — Info Tyla Brasil ★ (@InfoTylabrasil) May 11, 2026

Des fans en mode réaction immédiate

Le post a rapidement accumulé les commentaires enthousiastes. Ses fans ont répondu avec la même énergie que les images dégageaient – de l’admiration mêlée d’affection, pour une chanteuse qui n’a jamais cherché à se montrer autrement que comme elle est. Tyla a cette capacité rare de rendre ses publications informelles aussi percutantes que ses looks de tapis rouge.

La « Water girl » avant la « A*Pop » girl

Ce post vacances s’inscrit dans un mois de mai particulièrement dense pour Tyla. La chanteuse prépare la sortie de son deuxième album « A*Pop » le 24 juillet 2026, dont les singles « Chanel » et « She Did It Again » avec Zara Larsson ont déjà beaucoup circulé. Elle a aussi fait la couverture du premier Beauty Zine d’i-D en avril, où elle a publiquement dénoncé les retouches photo. Cette escapade au bord de l’eau ressemble donc à une pause méritée avant une rentrée musicale très attendue. Et « Water girl » n’est pas juste une légende de vacances : c’est une continuité narrative entre l’artiste et son public, construite post après post.

Un haut fleuri, un lac, une amie et deux mots – Tyla n’avait ainsi pas besoin d’en faire davantage pour créer l’un de ses posts les plus commentés du printemps. C’est souvent quand on ne cherche pas à impressionner qu’on y parvient le mieux.