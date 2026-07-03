La chanteuse Tyla attire tous les regards avec un ensemble noir sculptural sur le tapis rouge

La chanteuse, compositrice et danseuse sud-africaine Tyla a fait sensation sur le tapis rouge des BET Awards 2026, dans un ensemble noir sculptural. Une création sur mesure, à mi-chemin entre la haute couture et l’audace, qui a immédiatement attiré tous les regards.

Un ensemble noir structuré

Au cœur de ce look, une pièce forte : un haut corseté, à la structure travaillée. Le modèle se distinguait par une délicate dentelle à motif floral, superposée sur une base structurée qui dessinait une silhouette nette et graphique. Un contour noir marqué soulignait les lignes du vêtement, tandis qu’une encolure travaillée apportait une touche résolument mode. Tyla a associé ce haut à un short noir et à des collants assortis, pour un ensemble monochrome et affirmé.

Des accessoires bien choisis

Pour compléter cette tenue, Tyla a misé sur des escarpins ouverts à l’effet scintillant, dont la forme en spirale apportait une touche d’éclat bienvenue. Côté bijoux, elle a opté pour la sobriété, délaissant ses habituelles superpositions au profit de boucles d’oreilles imposantes et de quelques bagues colorées. Un dosage maîtrisé, qui laissait toute la place à la pièce maîtresse de son look.

Une mise en beauté naturelle

Côté beauté, Tyla a fait le choix de la simplicité. Un maquillage très naturel venait équilibrer l’audace de la tenue, tandis que ses cheveux, coiffés en un brushing volumineux à la raie sur le côté, apportaient mouvement et texture. Une mise en beauté à l’allure rétro et sans effort, qui parachevait cet ensemble avec élégance. Interrogée à son arrivée, la chanteuse a confié, avec espièglerie, se sentir au sommet de sa confiance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @tylafans

Une signature stylistique bien à elle

Au-delà de ce look, Tyla confirme son statut d’icône mode. Connue pour son sens du style, elle a su imposer une signature bien à elle, privilégiant les mini-jupes et les coupes courtes aux longues robes spectaculaires habituelles des cérémonies. Une approche ludique et affirmée, qui fait d’elle l’une des nouvelles références mode de sa génération.

Avec cet ensemble noir sculptural, Tyla signe ainsi l’une des apparitions les plus remarquées des BET Awards 2026. Entre structure travaillée, audace et mise en beauté naturelle, elle prouve, une fois de plus, son sens du style. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, toujours au rendez-vous de ses looks.