À 56 ans, Catherine Zeta-Jones ose un look monochrome chic à Las Vegas

Léa Michel
L’actrice et chanteuse britannique Catherine Zeta-Jones a dernièrement illuminé le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas 2025 avec un look monochrome chic et sophistiqué. Aux côtés de son mari Michael Douglas et de leur fils Dylan, elle a fait sensation malgré la météo pluvieuse, affichant une allure décontractée, mais élégante.​

Le look de Catherine Zeta-Jones

L’actrice oscarisée a choisi une palette noire élégante, mariant une blouse noire fluide à un pantalon large rayé noir et blanc très stylé. Elle a complété sa tenue avec une veste noire cintrée, parfaite contre la fraîcheur de la nuit. Sa coiffure signature en douces ondulations a rehaussé son charme naturel.​ Michael Douglas, plus décontracté, portait une casquette de baseball, un gilet zippé, un sweat-shirt blanc et un pantalon noir. Leur fils Dylan, 25 ans, affichait un style audacieux avec une veste varsity colorée sur un haut et un pantalon à motifs vifs.​

Une sortie familiale glamour

La famille a profité de l’une des étapes les plus glamours du calendrier F1, traversant le paddock avec le sourire malgré la pluie. Catherine a partagé sur Instagram une photo avec Michael avec la légende « Fast Track date night » (Soirée en amoureux express).

Cet événement a également vu défiler d’autres célébrités, comme la mannequin britanno-jamaïcaine Naomi Campbell, le chef cuisinier et restaurateur britannique Gordon Ramsay ou encore l’actrice et mannequin américaine Olivia Palermo, confirmant le prestige et l’ambiance électrique du Grand Prix de Las Vegas.​ Cette sortie a marqué aussi une célébration récente des 25 ans de mariage du couple Zeta-Jones/Douglas, un jalon qu’ils ont honoré avec des messages très touchants sur les réseaux sociaux.​

En résumé, Catherine Zeta-Jones continue d’incarner un style alliant glamour et naturel, tout en cultivant une image de famille unie et chaleureuse au cœur des événements les plus en vue.

