À 81 ans, Catherine Deneuve ne jure que par cette teinte de rouge à lèvres qui la fait rayonner

Catherine Deneuve incarne l’élégance à la française. Aperçue lors de l’ouverture de la nouvelle boutique Roger Vivier à Paris en octobre 2025, l’actrice a attiré tous les regards, non seulement par sa prestance, mais aussi par un détail subtil : la couleur de son rouge à lèvres. Une teinte qui met en valeur ses lèvres tout en laissant respirer le reste de son visage.

Une teinte de rose tendre pour sublimer naturellement

Lors de cet événement, Catherine Deneuve, icône indissociable de la maison Roger Vivier, portait un rouge à lèvres rose tendre légèrement nuancé de corail, au fini mat. Cette teinte, à la fois douce et sophistiquée, est un exemple parfait de la manière dont le maquillage peut sublimer des traits. Elle met en lumière la bouche de Catherine Deneuve et célèbre la beauté naturelle de chaque âge, plutôt que de chercher à gommer les années.

 

La technique pour de jolies lèvres

Le secret pour obtenir un rendu similaire à celui de Catherine Deneuve réside dans la technique. Pour mettre en avant vos lèvres avec du rose :

  1. Définir le contour : utilisez un crayon de teinte taupe, brun ou rose soutenu pour redessiner vos lèvres avec précision.
  2. Remplir l’intérieur : appliquez un rouge à lèvres rose aux nuances taupe ou corail pour un dégradé harmonieux et élégant.

Ce petit geste transforme instantanément un maquillage « classique » en un rendu raffiné, qui met en valeur la bouche. Pour les personnes qui souhaitent ajouter un peu de brillance, le gloss rose reste une alternative séduisante. Appliqué sur les lèvres nues ou sur une base de rouge à lèvres discret, il apporte une lumière naturelle et un éclat immédiat.

Une tendance chic et intemporelle

Les nuances douces comme le rose corail, le nude ou le pêche sont aujourd’hui plébiscitées dans l’univers du maquillage. Elles permettent un style chic et accessible, parfait pour sublimer le visage. Justement, avec cette teinte rose tendre Catherine Deneuve prouve qu’il est possible d’allier élégance, modernité et authenticité, à n’importe quel âge.

En somme, Catherine Deneuve démontre qu’à 81 ans, la beauté peut être célébrée avec style. Que vous préfériez un rouge à lèvres mat ou un gloss lumineux, le rose tendre reste une valeur sûre pour sublimer vos lèvres et révéler votre éclat naturel, génération après génération.

